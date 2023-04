Emittent / Herausgeber: MPPM GmbH / Schlagwort(e): Fonds

MPPM Deutschland Fonds erzielt Wertzuwachs von knapp 11% im 1. Quartal 2023 Eppstein, 18. April 2023 - Der Publikumsfonds MPPM Deutschland hat im ersten Quartal des Börsenjahres 2023 eine solide Performance von +10,84% erzielt. Der rein auf deutsche Aktien konzentrierte Fonds schnitt damit in einem insgesamt weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld leicht besser ab als seine wichtigsten deutschen Vergleichsindizes MDAX (+10,13%) und SDAX (+10,31%). Das Fondsmanagement des MPPM Deutschland konzentriert sich auf einen fokussierten Stockpicking-Ansatz, der sich im Berichtszeitraum einmal mehr auszahlte. Im Fokus stehen attraktive Wachstums-Aktien und günstig bewertete Substanz-Titel. Dieser ausgewogene Mix aus Growth und Value soll neben einer guten Performance auch eine nachhaltige und stetige Wertentwicklung sicherstellen. Zu den wichtigsten Performance-Garanten im ersten Quartal 2023 zählte mit einem Wertzuwachs von rund 65% die Aktie von Elmos Semiconductor. Ebenfalls eine starke Performance von jeweils mehr als 40% erzielten Hochtief, Gerresheimer sowie GK Software. Die Aktie der GK Software SE ist bereits seit längerer Zeit ein Basisinvestment im Fonds. Anfang März kündigte die Gesellschaft nun ein öffentliches Übernahmeangebot durch die Fujitsu ND Solutions AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft des weltweit führenden japanischen Technologiekonzerns Fujitsu, an. Der Angebotspreis beläuft sich auf 190,00 Euro je Aktie. Angesichts der zu erwartenden Wachstumsraten, der Gewinnentwicklung und Free Cashflow-Generierungskraft von GK Software hält das Fondsmanagement den Angebotspreis für eher moderat bemessen. Die derzeitige Frist zur Annahme des Angebots läuft noch bis zum 20. April 2023. Das Fondsmanagement befindet sich derzeit in der finalen Prüfung seiner Positionierung hinsichtlich des Engagements. Weitere Werttreiber waren im Berichtszeitraum u.a. die Aktien der Portfoliounternehmen Bechtle, Infineon, CompuGroup, Heidelberg Materials und Traton. Für den weiteren Jahresverlauf werden die Fondspositionen Nynomic, Porsche Automobil Holding, YOC, Allgeier sowie K+S als aussichtsreich eingestuft. Einen gewissen Beitrag zur Performance leistete schließlich die Aktie der Klöckner & Co. SE, für welche im März ein Pflichtangebot zum Preis von 9,75 Euro unterbreitet wurde. Dass am Ende nicht ein noch stärkerer Wertzuwachs zu Buche stand, ist u.a. auf Formycon zurückzuführen, die mit einem Minus von mehr als 22% nach einer sehr starken Performance im Jahr 2022 (+46,6%) derzeit eine Kurskonsolidierung durchläuft. Die Aktie bleibt neben Kontron eine Kernposition im Fonds. Das Fondsmanagement hatte sich im vierten Quartal 2022 dazu entschieden, den recht hohen Kassenbestand bis zum Jahresende fast komplett abzubauen, um im neuen Jahr nahezu vollständig am Markt investiert zu sein. Stand heute ist der Fonds mit einer Cashquote von rund 5% weiterhin fast vollständig investiert. Aktuell hält das Fondsmanagement an dieser Investitionsquote fest und erachtet eine weitere Steigerung des Aktienmarktes in den kommenden Wochen als nicht unwahrscheinlich. Neben dem Fonds MPMM Deutschland bietet MPPM eine individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden ab einem Volumen von 300.000 Euro zu attraktiven Konditionen an. In der Vermögensverwaltung agiert MPPM ebenfalls erfolgreich. Je nach Risikoklasse weisen die Depots seit Beginn des Jahres auch hier bereits Wertzuwächse im zweistelligen Prozentbereich aus. Kontakt Ansprechpartner: Volker Glaser MPPM GmbH Gimbacher Straße 13 D-65817 Eppstein Tel +49 (6198) 588 37 95 Mobil +49 172 7230 948 Fax +49 (6198) 588 37 99 v.glaser@mppm.com www.mppm.com



