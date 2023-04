Bad Homburg (ots) -Amadeus End-to-End-Reisebuchungslösung wird Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung gestelltMicrosoft 365-Add-on bietet nahtlose und ganzheitliche ReiseerfahrungDER BUSINESS Travel, die gemeinsame Geschäftsreisemarke von DERPART und DERTOUR Reisebüro, wird zusammen mit KUONI entsprechend einer Vereinbarung mit Amadeus Reseller von Cytric Easy. Die Reisespezialisten können nun die innovative Lösung Kunden jeder Größenordnung in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten. Für Amadeus ermöglicht die Partnerschaft, neue Kunden in wichtigen zentraleuropäischen Märkten zu gewinnen.Cytric Easy wurde entwickelt, um den Zeitaufwand für die Reiseplanung zu minimieren und gleichzeitig die Interaktion zwischen den Reisenden zu verbessern. Die Lösung bietet neben einer Prozessautomatisierung auch ein nahtloses und ganzheitliches Erlebnis. Sie ermöglicht es Nutzern, Reisen zu planen und Reisedetails mit Kollegen auszutauschen, ohne ihre alltäglichen Anwendungen wie Microsoft Teams verlassen zu müssen."Wir freuen uns, dass wir unseren DER BUSINESS Travel- und Kuoni-Kunden künftig Lösungen mit Cytric Easy anbieten und so deren Geschäftsreiseprozesse weiter optimieren können. Mit dem intelligenten Reisemanagement von Amadeus können wir unseren Kunden eine noch passgenauere, einfachere IT-Lösung anbieten", sagt Andreas Heimann, Chief Sales Officer DER Touristik.Mit Cytric Easy können DER BUSINESS Travel und Kuoni die digitale Transformation der Prozesse ihrer Firmenkunden erleichtern."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit DER BUSINESS Travel und KUONI, um diese zukunftsweisende Lösung in den europäischen Schlüsselmärkten zu etablieren. Cytric Easy hat das Potenzial, einen ganzheitlicheren, gemeinschaftsorientierten Ansatz für die Planung und Buchung von Reisen zu fördern, die Erfahrung der Mitarbeiter und der Zusammenarbeit zu verbessern, die Effizienz zu steigern und den Zeitaufwand für mühsame manuelle Aufgaben zu reduzieren", sagt Vasken Tokatlian, Vice President Partnerships and Indirect Sales, Amadeus Cytric Solutions.Die drei Unternehmen sind bereits Reseller von Cytric-Lösungen: Sowohl DERTOUR Reisebüro als auch die DER Touristik Suisse AG Kuoni Business Travel vertreiben Cytric Travel, DERPART TRAVEL SERVICE bietet Cytric Travel & Expense an.Über DER BUSINESS TravelDER BUSINESS Travel ist die gemeinsame Geschäftsreise-Marke von DERPART und DERTOUR Reisebüro. Die Marke ist mit spezialisierten Reisebüros deutschlandweit vertreten. DER BUSINESS Travel unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Planung, Organisation und Durchführung von Geschäftsreisen und bietet innovative Service-Leistungen im Firmenkunden-Segment. Dabei begleitet DER BUSINESS Travel Kunden vor, während und nach ihrer Geschäftsreise mit persönlicher Beratung und digitalen Services. Zum Angebot gehören auch MICE- und Hotel-Services, die Unternehmen dabei unterstützen, Veranstaltungen jeder Größenordnung zu planen und effizientere Einkaufsprozesse aufzusetzen. Weitere Informationen unter www.derbusiness.de.Über Kuoni Business TravelKuoni Business Travel ist einer der führenden Geschäftsreisespezialisten in der Schweiz und zeichnet sich durch massgeschneiderte Dienstleistungen für Kunden aus. Die Mitarbeitenden von Kuoni Business Travel verfügen über durchschnittlich mehr als 30 Jahre Berufserfahrung und blicken auf eine 20-jährige Zugehörigkeit zu Kuoni zurück. Die Nähe zu Kundinnen und Kunden ermöglicht es, gemeinsam Ziele zu erreichen.Über AmadeusReisen ermöglicht Fortschritt. Amadeus ermöglicht Reisen. Dank der Lösungen von Amadeus finden Reisende genau das, was sie suchen - ob über Reisebüros, Suchmaschinen, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagen- und Bahngesellschaften oder an Flughäfen.Amadeus entwickelt seine Technologien seit über 30 Jahren in enger Zusammenarbeit mit der Reisebranche stetig weiter. Das Unternehmen vereint ein tiefreichendes Verständnis der Reisegewohnheiten mit der Fähigkeit, die komplexen, zuverlässigen und entscheidenden Systeme zu entwickeln und bereitzustellen, die die Amadeus Kunden brauchen. 2019 trug Amadeus dazu bei, mehr als 1,9 Milliarden Menschen mit lokalen Reiseanbietern in über 190 Ländern zusammenzubringen. Amadeus ist ein Unternehmen mit globaler Denkweise und lokaler Präsenz, wo immer seine Kunden es brauchen. Amadeus ist ein IBEX-35-Unternehmen, das an der spanischen Börse unter AMS.MC notiert ist. Das Unternehmen ist außerdem seit elf Jahren im Dow Jones Sustainability Index vertreten.