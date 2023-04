Wismar (ots) -Ein Onlinestudium bedeutet vor allem eines: Flexibilität. In Teilzeit und berufsbegleitend studieren oder in Vollzeit direkt nach dem Abi einsteigen - beides ist bei WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, möglich. Auch beim Abschluss müssen keine Abstriche gemacht werden, denn ob Präsenz- oder Onlinestudium - der staatliche Hochschulabschluss ist hier derselbe.Welche Möglichkeiten habe ich direkt nach dem Abi? Was ist der Vorteil eines berufsbegleitenden Studiums und wie funktioniert ein Onlinestudium überhaupt? Vom 2. bis 12. Mai stellt sich WINGS vor: In 32 Live Online-Veranstaltungen beantworten die Studienberater:innen alle Fragen rund um die Bachelor-, Master- und Weiterbildungsprogramme von Deutschlands beliebtestem Fernstudienanbieter.Interessierte können sich für ihr gewünschtes Event anmelden und sich direkt reinklicken. Im virtuellen Hörsaal treffen sie Professor:innen, Studienberater:innen und aktive Studierende. Diese stellen ihre Programme im Detail vor und informieren über Inhalte, Ablauf, Zulassungsvoraussetzungen, Kosten und die persönliche Betreuung während der Studienzeit. Die Teilnahme an den Infotagen ist kostenlos, die Veranstaltungen finden überwiegend am späten Nachmittag und frühen Abend statt.Alle Infos, Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf wings.de/infotage (https://www.wings.hs-wismar.de/de/werde_experte/infotage)Pressekontakt:WINGS-Fernstudium | Pressesprecher André Senechal | +49 3841 753-7471 | a.senechal@wings.hs-wismar.deOriginal-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101004/5488282