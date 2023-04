Hamburg (ots) -Zum zehnjährigen Bestehen und nach umfangreicher Marktforschung erscheint heute die neue inhaltlich und optisch überarbeitete Ausgabe des Achtsamkeitsmagazins FLOW. Durch eine neue Typographie, ein luftigeres Layout, neue Rubriken und noch mehr snackable Content wird das Magazin übersichtlicher, emotionaler, inspirierender und noch relevanter für die Zielgruppe. Die Coverzeile bringt den FLOW-Markenkern auf den Punkt: "Das Magazin für persönliche Entwicklung, Kreativität und mehr Ruhe". Das ganze Jahr feiert die Redaktion den Mut zur Veränderung und lädt Leserschaft und Community zum Mitfeiern ein.Tanja Reuschling, FLOW-Redaktionsleiterin: "FLOW möchte seine Leser:innen auf dem Weg zu einem erfüllenden Leben unterstützen. FLOW verkörpert dabei all das, was eine Zeitschrift im besten Sinne ausmacht: Inspiration, Lebenshilfe, die Liebe zu Papier, Kreativität und DIY, Achtsamkeit und eine positive Lebenseinstellung. Zum 10. Geburtstag werden wir noch emotionaler und nahbarer, wollen unserer Leserschaft noch mehr positive Impulse mitgeben und gleichzeitig dazu beitragen, den Themen Achtsamkeit, Kreativität und Mut zum Wandel mehr Relevanz in der Gesellschaft zu geben."In den neuen Rubriken "Grow" und "Glow" geht es um persönliches Wachsen, Selbstentfaltung und Sinnhaftigkeit sowie darum, sich etwas Gutes zu tun mit Kunst, Kultur und Genuss. In "Slow" geht es um ein bewussteres Leben mit mehr Ruhe, Kraft und Ausgeglichenheit. Das neue Layout lässt mehr Raum, damit die Leser:innen innehalten, durchatmen und auf neue Gedanken kommen können. Zusammen mit einer gut lesbaren, modernen Typographie sorgt es zudem für eine bessere Orientierung und Übersichtlichkeit. Variablere Layouts bringen noch mehr Abwechslung ins Heft und erzeugen positive Überraschungseffekte bei der Lektüre. Zudem bieten neue Rubriken wie der "Minikurs" und das "DIY für einen Nachmittag" zusätzlichen Nutzwert.Im Jubiläumsjahr möchte die FLOW-Redaktion die Leserschaft außerdem zum Mitfeiern anregen und bietet in jeder Ausgabe passende Papier-Extras wie Party-Dekoration, Spiele und mehr. Beim Geburtstags-Workshop am 11. Mai lädt die Redaktion zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Gemeinsam mit Illustratorin Ursula Tücks werden persönliche FLOW-Cover in Collagen-Technik gestaltet. Interessierte können sich registrieren unter flow-magazin.de/zehnjahreflow.Die Erfolgsgeschichte der Marke FLOW geht weiter. Neben der Zeitschrift sind bisher Sonderhefte, Bücher, Kalender sowie Taschen, Puzzles und Kartenboxen erschienen. Das Kursangebot FLOW Coaching (https://flow-magazin.de/flow-sinnsucher-kurse/) mit sinnsucher.de für persönliche Weiterentwicklung wächst stetig, u.a. mit den neuen Kursen "Meditieren lernen" mit Achtsamkeitsexperte Boris Bornemann und "Blockier dich nicht länger selbst" mit Psychologin Anne Otto. Im Rahmen der KREATIVZEIT (https://kreativzeit.info/) bietet FLOW zudem Online-Kreativworkshops, wie z.B. Collagen, Sticken, Urban Sketching, Creative Journal, Handlettering, Makramee & Co.Bildmaterial wie Cover, Editorial, Jubiläumslogo, Ansichtsseiten und Ausgabe 73 als pdf gibt es: HIER (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/ErzCOV6lLUJEvbDAcV-5MOABaCYwo5qVnXd6MGf6DXkVsg?e=TwtY5W)Pressekontakt:Andrea Kramer PR/ Kommunikation FLOWTelefon +49 (0) 40/ 37 03 - 38 47E-Mail andrea.kramer@rtl.deWeb flow-magazin.deOriginal-Content von: Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), FLOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111390/5488293