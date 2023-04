Trotz einiger Rückschlagrisiken sind einzelne attraktive Opportunitäten am Kapitalmarkt vorhanden, insbesondere im Rentenbereich. Von Desirée Sauer* Auch wenn sich die Märkte in verschiedenen Geschwindigkeiten von den Erschütterungen der letzten Jahre erholen, so pendeln sich die Kerninflationsraten auf einem insgesamt hohen Niveau ein. Anleger fragen sich, wie es unter diesen Umständen mit dem globalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...