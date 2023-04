Wien (ots) -Bei den European Publishing Awards 2023 wird die Zeitschrift "Annabelle" als "Magazine of the Year" ausgezeichnet. Das Magazin aus dem Hause Medienart AG, Zürich, kultiviere starke Inhalte und eine brillante Optik, so die internationale Fachjury, und gehe damit weit über das klassische Segment der Frauenzeitschriften hinaus. "European Newcomer of the Year" ist das Magazin "BL8D" aus Tallin. Durch seine Designsprache und mit hohem künstlerischem Aufwand sei das unabhängige Magazin ein Manifest gegen den Krieg. Ein "Special Award" geht an "Språktidningen" (Vetenskapsmedia, Stockholm) für die geschickte Inszenierung seines Themas: Sprache.Zur "European Digital Publishing Platform of the Year" wurde das Projekt "Women on the Run" der freien Journalistin Sandy Bossier-Steuerwald aus Berlin gekürt. Das unabhängige Blog ist eine Collage von Geschichten geflüchteter Frauen aus der Ukraine.Im fünften Jahr der European Publishing Awards waren 370 Wettbewerbsbeiträge aus 13 Ländern Europas an den Start gegangen - ein Drittel mehr als im Vorjahr und mehr als je zuvor. Zahlreiche Gewinner in 25 Magazin- und Digital-Kategorien werden beim European Publishing Congress am 14./15. Juni in Wien vorgestellt.Mit den European Publishing Awards zeichnet der Medienfachverlag Oberauer (Salzburg) jährlich die besten Medienprodukte Europas aus. Informationen zum Kongress und zum Wettbewerb finden sich unter https://www.publishing-congress.com/.Pressekontakt:Maria AlgaerMedienfachverlag Oberauer, Franklinstraße 27, 10587 Berlin, Germanyphone: +49-30-364286-513, mail: publishing-awards@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5488327