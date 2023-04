Die Mobilfunkanbieter haben die Erlaubnis, das Joint Venture Trustpid zu gründen. Aber was ist Trustpid eigentlich - und wie bewertet Bundesdatenschutzbeauftragter Ulrich Kelber die Cookie-Alternative? Trustpid - so heißt das Testmodell für Werbetracking von Vodafone, Telekom, Telefónica und Orange. Wenn das Ende der Cookies absehbar ist, so der Gedanke, braucht es einen Ersatz. Die Telekommunikationsanbieter haben deshalb Trustpid entwickelt. Berichtet wurde vom guten Ersatz, vom "Super-Cookie", von Handynummern als Tracking-ID. Es hieß, die Werbebranche atme auf, Tracking sei gesichert; Datenschützer:innen seien wenig ...

