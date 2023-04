München (ots) -Seit 2021 agiert die deutsche Versicherungsgruppe die Bayerische bereits als offizieller Versicherungspartner von BIG. Nach zwei bereits sehr erfolgreichen gemeinsamen Jahren wird die Partnerschaft bis Ende 2024 verlängert und umfassend ausgebaut.Seit 2021 bestreitet die Bayerische mit BIG erfolgreich ihren Weg im E-Sport. Gemeinsam konnten in dieser Zeit bereits hochkarätige Erfolge gefeiert werden: Meistertitel in der deutschen Strauss Prime League sowie Top-Platzierungen auf europäischer Bühne (EU Masters) gehören zu den bisherigen Meilensteinen. Jüngst erreichte das League of Legends Team mit dem dritten Platz in der Strauss Prime League erneut eine sehr gute Platzierung. Neben sportlichen Erfolgen lag ein Schwerpunkt der bisherigen Partnerschaft aber auch auf der Förderung der Fannähe, was sich in einem von der Community entworfenen Spielertrikot für das League of Legends Team niederschlug.Mit dem Beginn des neuen Jahres 2023 kann diese erfolgreiche Partnerschaft nun erneut um zwei weitere Jahre erweitert werden. Künftig wird die Bayerische nicht nur das BIG League of Legends Team als Hauptpartner unterstützen, sondern ihr Engagement auf das BIG Chroma Team - ebenfalls in Form einer Hauptpartnerschaft - ausdehnen. Der Fokus in diesem Bereich liegt darauf, Hand in Hand den Weg für Toleranz und Diversität im E-Sport zu ebnen. Darüber hinaus werden auch die BIG Trackmania-Fahrer von der Bayerischen beim Trackmania World Cup als Partner unterstützt.Die Verlängerung der Partnerschaft um zwei Jahre bekräftigt das gemeinsame Engagement für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit."BIG ist der perfekte Partner für unsere Sponsoringziele. Ein tolles, professionelles Team, mit dem wir auf allen Ebenen kreativ zusammenarbeiten. Ich freue mich über diese Vertragsverlängerung und die damit verbundene weitere Intensivierung unserer Partnerschaft. Wir sind begeistert vom Erfolg des E-Sports und um hier noch einen weiteren Meilenstein zu setzen, erweitern wir unser Engagement um das BIG Chroma Team." so Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen, unter anderem zuständig für Marketing."Ich bin hocherfreut, dass wir unsere Partnerschaft mit der Bayerischen nach dem Start im Jahr 2021 nun um zwei weitere Jahre verlängern. Es ist ein toller Vertrauensbeweis und ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Neben der Hauptpartnerschaft des BIG League Of Legends Teams wird die Bayerische nun auch als Hauptpartner des BIG Chroma Teams erscheinen und unsere Bestrebungen für mehr Toleranz und Diversität im Esport langfristig unterstützen. Zudem wird die Bayerische als Partner für unsere beiden Trackmania Profifahrer im kommenden Trackmania World Cup auftreten. Wir freuen uns mit dem gesamten BIG Team auf die kommenden beiden Jahre 2023 und 2024 gemeinsam mit der Bayerischen und bedanken uns für die fortlaufende Unterstützung!", so Daniel Finkler, CEO Bigleet GmbH - Berlin International Gaming (BIG).Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5488363