Die Lage auf dem Automarkt in China spitzt sich weiter zu. Seit Tesla im vergangenen Oktober begonnen hat, die Preise für seine Fahrzeuge zu reduzieren, tobt im Reich der Mitte eine regelrechte Preisschlacht. Nach Bloomberg-Daten wurde in den letzten drei Monaten jedes fünfte Fahrzeug um über 10.000 Yuan (circa 1.325 Euro) reduziert.Davon unbeirrt zeigt sich derweil Nio. William Li, CEO des chinesischen Newcomers, bestätigte in einem Interview gegenüber CNBC erneut, der Autobauer werde sich definitiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...