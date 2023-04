Eaton, ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, gab heute bekannt, dass der Geschäftsbereich eMobility seine Produktreihe von Elektrofahrzeuglösungen auf der Auto Shanghai vorstellen wird, darunter neue Stromanschlussbauteile und die preisgekrönte Breaktor Schaltkreisschutztechnologie. Die Fachmesse Auto Shanghai findet vom 18. bis 27. April 2023 in Schanghai (China) statt.

Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie bietet schnellen, sicheren und zuverlässigen Schutz.

Die Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie ist eine fortschrittliche Schaltkreisschutzlösung für Elektrofahrzeuge, die die Funktionen von Sicherungen, Pyro- und Schützschaltern in einem einzigen koordinierten Bauteil miteinander verbindet. Wenn der Leistungspegel des Elektrofahrzeugs ansteigt, löst die Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie die stetig steigende Koordinierungsherausforderung zwischen Sicherungen und Schützen und bietet damit Schutz für leistungsstarke Batterie- und Invertersysteme.

Außer Breaktor bietet Eaton auch schnell reagierende Hochspannungssicherungen in zahlreichen weltweit erhältlichen Elektrofahrzeugen an. Breaktor und Sicherungen können in die Stromverteilereinheit (PDU) und in die Batterietrenneinheit (BDU) eingebaut werden, um dort als komplette Stromverteiler- und Schutzlösungen für Elektrofahrzeughersteller zu dienen.

Stromanschlussportfolio mit bewährten Bauteilen von Royal Power Solutions

Der Geschäftsbereich Power Connections von Eaton verfügt über ein Portfolio von Klemmen und Verbindungslösungen, die den Kunden weltweit differenzierte Technologien in diversen Kategorien bereitstellen, darunter gestanzte Batterieklemmen, Ringkabelschuhe, Hochleistungs-Lock-Box-Klemmen, Steckverbinder, Sammelschienen sowie Support-Dienstleistungen. Eatons Power Connections ist ein Segment des Geschäftsbereichs eMobility, dessen Produkte von Royal Power Solutions, einem führenden Anbieter von Präzisionsbauteilen für Strom- und Signalverteilung sowie innovativen Lösungen für Elektrofahrzeuge, entworfen und entwickelt wurden. Royal Power Solutions wurde im Jahr 2022 von Eaton übernommen.

ePowertrain-Portfolio für Optimierung von Antriebssystemen konzipiert

Der Geschäftsbereich ePowertrain von Eaton konzentriert sich auf die Portfolioprodukte für Kraftübertragung, Untersetzungs- und Differentialgetriebe für Elektrofahrzeuge.

"Die kontinuierliche Expansion von Eaton im Asien-Pazifik-Raum ist ein wichtiger Schritt für die Ausdehnung unseres eMobility-Geschäftsbereichs und die Bereitstellung modernster Elektrofahrzeuggetriebe und Zahnradsätze für unsere Kunden in der gesamten Region", erklärte Mark Kramer, Business Unit Director, ePowertrain, Eaton-Geschäftsbereich eMobility. "Diese innovativen Bauteile helfen den Kunden von Eaton, in einem der weltweit größten Märkte Elektrofahrzeuge mit verbesserter Effizienz bereitzustellen."

Das Portfolio von Eaton umfasst mehrstufige Getriebe, einschließlich 2-Stufen-, 4-Stufen- und 6-Stufen-Getriebe für Elektro-Nutzfahrzeuge. Die Elektrofahrzeuggetriebe von Eaton basieren auf bewährten, robusten und effizienten Vorgelegearchitekturen, die typischerweise bei automatisierten Schaltgetrieben (AMT) eingesetzt werden. Der Schaltvorgang wird ohne Kupplung mittels eines Fahrmotors synchronisiert.

Unter Einsatz seiner Expertise in der Fertigung von Getrieben und Zahnradsätzen für Pkws und Nutzfahrzeuge ist die Vehicle Group von Eaton ein weltweit führendes Unternehmen in der Konzipierung, Entwicklung und Lieferung von Untersetzungsgetrieben für Elektrofahrzeuge. Gleichgültig, ob es um ein groß angelegtes Industrialisierungsprojekt oder eine Nischenmarktanwendung geht, Eaton arbeitet bei gemeinsamen Entwicklungsprogrammen partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen oder agiert als Einzelleistungsanbieter von Bauteilen für Untersetzungsgetriebe oder -systeme für Elektrofahrzeuge. Die Expertise von Eaton bei der Konzipierung und Fertigung ermöglicht dem Unternehmen die Optimierung von Lösungen unter technischen, kommerziellen und produktionstechnischen Gesichtspunkten, was das Risiko mehrfacher Iterationsentwürfe senkt und die Entwicklungszeiten verkürzt.

Im Pkw-Markt wird ein zunehmender Übergang zu Elektrofahrzeugen beobachtet und Eaton verfügt über das notwendige Knowhow, um die von Herstellern gewünschten Lösungen bereitzustellen. Eaton bietet eine breite Palette an spezialisierten Differenzialen für Elektrofahrzeuge mit einer Leistung, die mit der von Fahrzeugen mit herkömmliche Verbrennungsmotoren vergleichbar ist.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Eaton lässt sich von seiner Verpflichtung leiten, Geschäfte richtig zu machen, nachhaltig zu wirtschaften und seinen Kunden beim Energiemanagement zu helfen heute und weit in die Zukunft. Eaton macht sich die globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze, um den Übergang zu erneuerbaren Energien weltweit zu beschleunigen, bei der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung in der Welt mitzuhelfen und das Beste für seine Stakeholder und die gesamte Gesellschaft zu tun.

Eaton wurde 1911 gegründet und feiert das 100. Jubiläum seiner Notierung an der NYSE. Wir meldeten im Jahr 2022 einen Umsatz von 20,8 Milliarden USD und betreuen Kunden in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

