Der erste Quartalsbericht von Cicor ist wenig detailliert, bestätigt aber einen willkommenen Schritt in Richtung Aktionärsfreundlichkeit und bietet obendrein eine kleine Prognoseerhöhung. Starke Zahlen (Umsatz +24,8 %, hauptsächlich durch Akquisitionen) sowie operative Margen, die voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bleiben werden, spiegeln eine gut durchdachte M&A-Strategie und die Rückkehr zu einem der Vorjahre entsprechenden Wachstum in einem geordneteren Markt nach der turbulenten, durch Kapitalflucht geprägten Marktphase. Die Wachstumsaussichten sind in hochattraktiven globalen Wachstumsnischen weiterhin ungebrochen positiv, wobei die Bewertungen noch nicht richtig reagieren. KAUFEN, Kursziel CHF 70.00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd