NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach dem Zwischenbericht zum zweiten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 370 Pence belassen. Die starken Durchschnittserlöse pro Passagier sollten dazu führen, dass die Konsensschätzungen um etwa 20 Prozent angehoben werden dürften, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Flügen der Billigfluggesellschaft erscheine sehr stark./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 08:06 / BST



ISIN: GB00B7KR2P84