Die Heizölpreise starten in Deutschland auf dem Vortagesniveau, in Österreich mit leichtem Minus und in der Schweiz mit leichtem Plus in den Handel. Laut den G7 und Australien zeigt der Preisdeckel auf russische Rohölprodukte Wirkung. Allerdings gibt es auch Probleme. Einerseits versuchen Verkäufer, durch das Vorenthalten von Informationen, den Preisdeckel zu umgehen und zum anderen scheint Indien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...