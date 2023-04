EQS-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Solutiance AG: Deutliche Verbesserung bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal



18.04.2023

EBT -213 TEUR (+54%) Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, konnte im ersten Quartal des Jahres 2023 an die positive Entwicklung des Vorjahres anknüpfen. Neben dem bereits Anfang April gemeldeten Rekordwert im Auftragseingang (1.530 TEUR), konnte auch der Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres deutlich gesteigert werden. Insgesamt wurden Aufträge mit einem Volumen von 887 TEUR umgesetzt, was einer Steigerung von 74% im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres 2022 (510 TEUR) entspricht. Davon entfielen 655 TEUR auf Services im Bereich "Dachmanagement 4.0" (+85% zu Vorjahr 354 TEUR) und 232 TEUR auf Services im Bereich "Betreiberpflichten-Controlling" (+47% zu Vorjahr 157 TEUR). Dazu Uwe Brodtmann, Vorstand und CRO der Solutiance AG: "In Anbetracht der erfahrungsgemäß schwierigen Wetterbedingungen im ersten Quartal, sind wir mit dem Umsatzergebnis sehr zufrieden. Bei höheren Temperaturen und weniger Nässe hätten wir im Bereich Dachmanagement sogar noch höhere Umsätze erzielen können." Das starke Wachstum im Umsatz, sowie die konsequente Fortsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen haben auch zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses geführt. Mit -213 TEUR EBT im ersten Quartal 2023 wurde das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (-462 TEUR) um 54% verbessert. Dazu Jonas Enderlein, Vorstand und CEO der Solutiance AG: "Auftragseingang und Umsatz haben sich auch im ersten Quartal 2023 erfreulich entwickelt. Dabei gibt uns das Wachstum endlich die Gelegenheit, die hohe Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig sind wir dem Break-Even wieder ein Stück nähergekommen."



