- Endgültige Machbarkeitsstudie für Spodumenkonzentratproduktion auf North American Lithium steigert jährliche Produktionsziele vor erster Auslieferung an Kunden

- JORC- und NI 43-101-konforme nachgewiesene & angedeutete Mineralressourcen auf Moblan auf 41,1 Mio. metrische Tonnen mit 1,32% Li2O bei einem Cut-off-Gehalt von 0,55% Li2O gesteigert

Belmont, North Carolina, 18. April 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium Inc. ("Piedmont" oder das "Unternehmen") (Nasdaq:PLL; ASX:PLL), ein weltweit führendes Erschließungsunternehmen für Lithiumressourcen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Joint-Venture-Partner Sayona Mining ("Sayona") (ASX:SYA) eine endgültige Machbarkeitsstudie für das gemeinsame Projekt North American Lithium ("NAL") herausgebracht und die Lithiummineralressourcen auf seinem sich zu 60% im Besitz befindlichen Lithiumprojekt Moblan ("Moblan") gesteigert hat. Beide Projektgebiete liegen in der Provinz Quebec. Piedmont besitzt einen Anteil von 25% an NAL und eine Beteiligung von rund 14% an Sayona. Sayona hat die technischen Studien für NAL und Moblan gemäß den Anforderungen des JORC Codes und des NI 43-101-Standards erstellt.

Die endgültige Machbarkeitsstudie für NAL erwägt eine gesteigerte jährliche Spodumenkonzentratproduktion von durchschnittlich 190.000 metrischen Tonnen im Jahr, gerechnet für ein Minenleben von 20 Jahren, mit dem Ziel von 226.000 Tonnen/Jahr in den Jahren eins bis vier des kontinuierlichen Betriebs und rund 186.000 Tonnen/Jahr in Jahr fünf. Die überprüften Produktionsziele führten in Kombination mit höheren Spodumenkonzentratpreisen zu einem Anstieg des Kapitalwerts für das Projekt NAL im Vergleich zur 2022 abgeschlossenen Vormachbarkeitsstudie.

Im Rahmen der endgültigen Machbarkeitsstudie und der Bemühungen zum Minen-Neustart hat Sayona die Mineralressourcen und Erzreserven einer strategischen Überprüfung unterzogen, um Möglichkeiten zu schaffen, sich auf höhergradiges, im Tagebau abbaubares Material zu konzentrieren und den Kapitalwert des Projekts zu verbessern. Das überarbeitete Blockmodell hat zu einer Reduktion der Erzreserven geführt, und bestimmte angedeutete Ressourcen wurden basierend auf unserer neuen Modellinterpretation als vermutete Ressourcen neu-klassifiziert. Die Studie geht von einem Minenleben von 20 Jahren aus, was weniger als die 27 Jahre sind, die in der Vormachbarkeitsstudie angegeben wurden, da der Untertageabbau herausgenommen wurde.

NAL ist eins der Projekte von Sayona Quebec, einem Joint-Venture zwischen Sayona (75%) und Piedmont (25%). Piedmont hat eine Abnahmevereinbarung mit Sayona Quebec unterzeichnet, um mehr als 113.000 Tonnen/Jahr oder 50% der Spodumenkonzentratproduktion des Joint Ventures zu kaufen. Piedmont hat in der Folge Vereinbarungen mit LG Chem und Tesla, um ab H2 2023 Spodumenkonzentrat von NAL zu liefern. Sayona Quebec führt eine Vormachbarkeitsstudie durch, um die nachgelagerte Produktion auf NAL zu explorieren; die Ergebnisse werden im zweiten Quartal 2023 erwartet.

Gleichzeitig gibt Sayona einen starken Anstieg der Mineralressourcen auf seinem sich zu 60% im Besitz befindlichen Projekt Moblan im Norden Quebecs bekannt. Die nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen auf Moblan belaufen sich nun auf insgesamt 41,1 Mio. metrische Tonnen mit 1,32% Li2O und einem Li2O-Cut-off-Gehalt von 0,55%, was Moblan zu einem der wichtigsten Spodumen-Erzkörper Nordamerikas macht.

Piedmonts Chief Operating Officer Patrick Brindle sagte: "Die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie unterstreichen NALs Rolle als wichtiger Lithiumproduzent, der die Anforderungen des Inflation Reduction Act von 2022 erfüllen kann. Die Produktion auf NAL wird verstärkt, und wir freuen uns auf die ersten Auslieferungen an unsere Kunden LG Chem und Tesla im Laufe des Jahres 2023. Außerdem gratulieren wir unseren Partnern bei Sayona zu der erheblichen Mineralressourcenerweiterung auf ihrem, sich zu 60% im Besitz befindlichen Projekt Moblan. Wir freuen uns sehr über unsere Stellung als Sayonas Joint-Venture-Partner bei den Lithiumprojekten Abitibi Hub sowie als Sayona Minings größter Aktionär. Quebec ist aufgrund der reichlichen Mineralressourcen in der Provinz, der kostengünstigen Hydroelektrizität, der Nähe zu den US-Märkten und der unterstützenden Provinzregierung ein idealer Standort für Lithiumchemikalien in der Zukunft."

Hinweis für US-Investoren

Piedmonts Offenlegungen werden durch den U.S. Exchange Act von 1934, einschließlich der darin enthaltenen Regulation S-K 1300, geregelt, während Sayona seine Schätzungen der "nachgewiesenen", "angedeuteten" und "vermuteten" Mineralressourcen gemäß JORC Code und Kanadas National Instrument 43-101 bekannt gibt. Auch wenn S-K 1300, JORC Code und NI 43-101 ähnliche Ziele haben, wenn es darum geht, ein angemessenes Maß an Vertrauen in die gemeldeten Angaben zu vermitteln, so verkörpern sie doch zuweilen unterschiedliche Ansätze und Definitionen. Daher werden die Anleger darauf hingewiesen, dass Veröffentlichungen von Sayona, die gemäß JORC Code oder NI 43-101 erstellt wurden, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die andere Unternehmen veröffentlichen, darunter auch Piedmont, die dem S-K 1300 und den anderen Berichts- und Offenlegungsanforderungen der US-Bundeswertpapiergesetze und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Die Aussagen im untenstehenden Link stammen von Sayona und wurden von Sayona erstellt. Die folgenden Offenlegungen sind keine Aussagen von Piedmont und wurden auch nicht von Piedmont unabhängig verifiziert. Sayona Mining unterliegt nicht den U.S.-Berichtsanforderungen oder -pflichten, und Anleger werden darauf hingewiesen, sich auf diese Aussagen nicht zu sehr zu verlassen. Sayonas Originalaussagen finden Sie hier (https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/SYA/02654503.pdf) und hier (https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/SYA/02654830.pdf).

Über Piedmont Lithium Inc.

Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere Projekte Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Quebec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL; ASX: A11). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Energieunabhängigkeit und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen zu können. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Twitter @PiedmontLithium und besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Piedmont Lithium

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu den Explorations-, Erschließungs- und Bauaktivitäten von Sayona Mining und Piedmont, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und chemischen Verarbeitungsprojekte von Piedmont sowie zur Strategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont oder Sayona Mining nicht in der Lage sein werden, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen oder dass es zu Verzögerungen bei der Lieferung der abgebauten Mineralien kommen könnte, (ii) dass die Konzessionsgebiete von Piedmont oder Sayona Mining möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich der Risiken, die mit der Erkundung, der Entwicklung, dem Bau und dem operativen Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise für Lithium und Lithiumprodukte, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unwägbarkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen im Zusammenhang mit den Projekten von Piedmont sowie den Projekten von den Partnern von Piedmont in Quebec und Ghana, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) die Risiken in Bezug auf den Wettbewerb, (xi) die Risiken in Bezug auf die Informationen, Daten und Prognosen im Zusammenhang mit Sayona Mining, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Piedmont, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Liefervereinbarungen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, die Fähigkeit von Piedmont, ausreichende Finanzmittel für die Entwicklung und den Bau der Projekte von Piedmont zu erhalten, seine Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") und der Australian Securities Exchange dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

