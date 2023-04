TUI Aktie rutscht nach Kapitalmaßnahme weiter ab

Werbung







Im stringenten Abwärtstrend setzt die TUI Aktie ihre Talfahrt des ersten Quartals 2023 weiter fort. Auch die am Ende des letzten Monats angekündigte Kapitalerhöhung konnte nicht vollständig abgewickelt werden, was die Kursverluste weiter befeuert.



Der deutsche Touristikkonzern die TUI AG sackt auf ein neues Rekordtief. Im Zuge der Kapitalmaßnahme in Höhe von 1,8 Mrd. Euro konnten nur ca. 91% der Aktien erfolgreich gezeichnet werden. Die 3:8 Ausgabe neuer Aktien zum Bezugspreis von 5,55€ war anlässlich der Rückzahlung der Staatshilfen aus der Corona-Krise aufgesetzt worden. Bereinigt um die Kapitalerhöhung und Reverse Split notiert die Aktie im Xetra®-Handel bei 6,02€ - am 18.01.2023 lag der Kurs der Aktie noch bei rund 11,44€: Ein Kursverlust von über 40% innerhalb von 3 Monaten. Allein am Montag verlor die Aktie 7,1%.









Bei Stichworten wie "Rekordtief" und "Kursrutsch" klingeln auch die Knock-out-Glocken am Zertifikate-Markt. Bestimmt haben Sie in diesem Zuge schon etwas vom Knock-out-Ereignis gehört. Details hierzu und worauf Sie als Anleger achten müssen erläutert unser Referent Julius Weiß am morgigen Mittwoch den 19.04.2023 um 18:30 im kostenlosen Webinar unter dem Titel "Knock-out - und dann? Einblick in die Welt der Hebelprodukte".



Über den folgenden Link gelangen Sie auf die Veranstaltungsübersicht mit dem Link zum Abrufen des Webinars, sowie folgenden Terminen und weiteren Formaten wie dem Daily Trading mit unserem technischen Analysten Jörg Scherer.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC