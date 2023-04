DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.04 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.193,25 +0,4% +7,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.261,50 +0,6% +19,1% Euro-Stoxx-50 4.400,92 +0,8% +16,0% Stoxx-50 4.054,28 +0,3% +11,0% DAX 15.882,68 +0,6% +14,1% FTSE 7.894,16 +0,2% +5,7% CAC 7.545,23 +0,6% +16,6% Nikkei-225 28.658,83 +0,5% +9,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,86% +0,05 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,47 +0,00 -0,10 US-Rendite 10 J. 3,58 -0,02 -0,30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,71 80,83 -0,1% -0,12 +0,3% Brent/ICE 84,64 84,76 -0,1% -0,12 -0,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,73 41,13 +1,5% +0,60 -46,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.003,75 1.990,93 +0,6% +12,82 +9,9% Silber (Spot) 25,08 25,08 +0,0% +0,01 +4,7% Platin (Spot) 1.073,35 1.052,75 +2,0% +20,60 +0,5% Kupfer-Future 4,08 4,07 +0,2% +0,01 +6,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street könnte den Schwung aus dem späten Vortagesgeschäft noch etwas halten. Am Vorabend waren die Indizes ohne neue Impulse spät ins Plus gedreht. Allerdings gilt es wichtige Geschäftszahlen von Unternehmensseite zu verarbeiten, die noch vor Handelsbeginn vorgelegt werden. So berichten unter anderem im Finanzsektor Bank of America und Goldman Sachs. Zuletzt hatten Wettbewerber mit überzeugenden Zahlenvorlagen die Messlatte hoch gehängt. Nur leicht stützend wirken auf den ersten Blick positive Daten aus China. Die chinesische Wirtschaft wuchs etwas deutlicher als erwartet. Allerdings fällt das Wachstum im langfristigen Vergleich eher mau aus. China sei nicht im Begriff, die Rolle zu wiederholen, die es nach der Finanzkrise 2008/09 gespielt habe, mahnen Ökonomen.

Avenue Therapeutics machen vorbörslich einen Satz um 12,2 Prozent. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika zeigte sich zuversichtlich, dass die US-Arzneibehörde FDA eine Phase-III-Studie des Mittels Tramadol zur Behandlung postoperativer Schmerzen noch in diesem Jahr zulassen wird.

Innoviva springen um 12,2 Prozent, nachdem der zuständige Ausschuss der FDA die Zulassung des Mittels Ulbactam-Durlobactam zur Behandlung von bestimmten Formen der Lungenentzündung bei erwachsenen Patienten empfohlen hat.

Mit dem Kurs von Digital Brands geht es um 15,7 Prozent abwärts. Der Bekleidungshersteller und -einzelhändler war im vierten Quartal tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Sixt SE, Analystenkonferenz

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: +9,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: - 4,9% gg Vm zuvor: +13,8% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ein besser als erwartet ausgefallenes BIP zum ersten Quartal aus China sorgt für gute Stimmung vor allem bei konjunkturnahen Aktien. Geschäftszahlen von Unternehmen überraschen zumeist positiv. Auch die Zinspolitik der großen Notenbanken bleibt ein Taktgeber für die Börsen. "Ich denke, der Markt hat sich mit der Tatsache abgefunden, dass die Fed im Mai wieder anheben wird", sagt eine Analystin. Der Index der Rohstoffwerte setzt sich mit 1,5 Prozent Plus an die Spitze. Im DAX steigen Automobilwerte wie BMW und Mercedes-Benz bis zu 1,3 Prozent. Unter den Stahlwerten legen Thyssenkrupp 5 Prozent zu, für Fabrikausrüster wie Kion geht es 2,2 Prozent nach oben. Die negative Überraschung durch den ZEW-Index aus Deutschland spielt gegenüber dem China-BIP keine Rolle. Bei MTU (+2,6%) beeindruckt vor allem die Gewinnstärke. Bei Südzucker geht es 8,6 Prozent nach oben. Hier treiben eine deutlich erhöhte Dividende und ein angehobener Ausblick. Drägerwerk bauen ihr Plus sogar auf 9,8 Prozent aus. Gegenüber dem Vorjahr präsentieren sich die Geschäftszahlen überzeugend. Der Markt sei zu skeptisch gewesen, da die ehemaligen Corona-Gewinner nicht mehr so stark im Fokus gestanden hätten, heißt es. Gut kommen auch die Geschäftszahlen von Sika (+3,6%) an. Um 6 Prozent tiefer geht es für Ericsson. Die Citi sprechen von einem leicht enttäuschenden Ausblick.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:02 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0978 +0,5% 1,0944 1,0919 +2,6% EUR/JPY 147,13 +0,1% 147,00 146,84 +4,8% EUR/CHF 0,9839 +0,2% 0,9823 0,9812 -0,6% EUR/GBP 0,8824 -0,0% 0,8825 0,8829 -0,3% USD/JPY 134,02 -0,3% 134,32 134,47 +2,2% GBP/USD 1,2441 +0,5% 1,2402 1,2367 +2,9% USD/CNH (Offshore) 6,8786 -0,1% 6,8758 6,8838 -0,7% Bitcoin BTC/USD 29.914,49 +1,5% 29.598,67 29.431,26 +80,2%

Das Pfund legt zum Dollar zu, nachdem die Löhne in Großbritannien stärker gestiegen sind als erwartet - und dies trotz einer leicht gestiegenen Arbeitslosenquote.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen in den USA und andernorts drängte das überraschend gut ausgefallene chinesische Wirtschaftswachstum in den Hintergrund, wie Marktteilnehmer sagten. Die chinesische Wirtschaft wuchs nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen im ersten Quartal deutlicher als geschätzt. An den chinesischen Börsen wurde dies kaum gewürdigt. Beide Aktienmärkte hatten allerdings am Montag kräftige Gewinne verzeichnet, so dass Anleger hier wohl Kasse machten. Zudem ist die Lage auf dem heimischen Immobilienmarkt alles andere als rosig, wie der Rückgang der Investitionen dort zeigte. Die guten chinesischen BIP-Daten stützten zwar den australischen Dollar, nicht aber den Aktienmarkt. An der Börse dämpfte vielmehr das Sitzungsprotokoll der australischen Notenbank die Stimmung. Die RBA stellte klar, dass kein Ende des Zinserhöhungszyklus in Aussicht sei. In Tokio stützte zum einen das Bekenntnis des neuen Notenbankgouverneurs Kazuo Ueda zu weiter niedrigen Zinsen. Aktien exportorientierter Unternehmen erhielten zusätzlichen Rückenwind vom schwächeren Yen. Bankenaktien profitieren erneut von den optimistischen Erwartungen, die gute Zahlen großer US-Banken am Freitag geweckt hatten. In Seoul fielen im Automobilsektor Hyundai Motor und Kia fielen 1,9 bzw. 2,1 Prozent. Ihre Elektrofahrzeuge erfüllen nicht die Voraussetzungen für Steuervorteile in den USA.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich weiter leicht zurück. Nach Einschätzung der Deutschen Bank ist das Ende des Einenungstrends noch nicht erreicht. Die Anleger seien dabei, eine weiche Landung der Weltwirtschaft einzupreisen. Auch glaubten diese nicht, dass die jüngste Bankenkrise die Rally vorzeitig beenden werde. Allerdings stellen sich die Analysten auf ein schwierigeres zweites Halbjahr ein, wenn die negativen Auswirkungen der Geldpolitik stärker zu spüren sein dürften. Derweil rückt der Primärmarkt wieder verstärkt in den Fokus, wo sich die Emissionspipeline füllt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BRENNTAG

Primestone Capital setzt die Führung von Brenntag erneut unter Druck. In einem Schreiben an den Essener Chemiekalienhändler fordert der aktivistische Investor Veränderungen im Aufsichtsrat. Primestone schreibt darin von fragwürdigen Unternehmensentscheidungen und einer über Jahre währenden schlechten Geschäftsentwicklung, für die es Abhilfe brauche. Anfang Januar war Brenntag bereits von seinem Vorhaben zurückgetreten, den US-Wettbewerber Univar Solutions zu übernehmen, nachdem Primestone das Management vor Weihnachten öffentlich dazu aufgefordert hatte, die laufenden Verhandlungen zu stoppen.

BAUER

Der Vorstand der Bauer AG unterstützt den von einem kontrollierenden Großaktionär angestrebten Rückzug des Bau- und Baumaschinenkonzerns von der Börse. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft habe dieser Entscheidung zugestimmt. Der Beschluss der Beendigung der Börsennotierung sei erfolgt, da der wirtschaftliche Nutzen der Einbeziehung der Aktien in den Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse den damit verbundenen Aufwand nicht mehr rechtfertige.

SALZGITTER

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) haben dem Salzgitter Konzern einen Förderbescheid über knapp 1 Milliarde Euro für das SALCOS-Projekt überreicht. Mit der staatlichen Subvention soll der Transformationsweg zu grünem Stahl unterstützt werden. Der Konzern will insgesamt 2 Milliarden Euro in neue Anlagen investieren, die im Stahlsektor bis spätestens 2041 insgesamt rund 46 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) einsparen sollen.

SFC ENERGY

erweitert seine Partnerschaft mit der britischen Johnson Matthey. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre Anwendungen unterzeichnet. Zudem übernehme das im SDAX notierte Unternehmen Anlagen und Technologien von Johnson Matthey (JM) zur Produktion sogenannter Membrane Electrode Assemblies für Direktmethanol-Brennstoffzellen.

MUTARES

blickt nach einem guten Gesamtjahr 2022 optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf. Bis zum Jahr 2025 soll der Konzernumsatz der Holding auf 7,0 Milliarden Euro steigen. Der Jahresüberschuss werde bis 2025 zwischen 125 Millionen und 150 Millionen Euro erwartet.

SÜDZUCKER

will den Aktionären angesichts einer besser als erwarteten Gewinnentwicklung im Geschäftsjahr 2022/23 eine deutlich höhere Dividende zahlen. Je Aktie sollen 0,70 Euro nach 0,40 Euro im Vorjahr an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.

EASYJET

hat im ersten Geschäftshalbjahr den Verlust angesichts deutlich höherer Umsätze verringert. Zudem blickt die Easyjet plc optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf: Die Märktschätzungen von derzeit 260 Millionen britischen Pfund beim Gewinn für das Geschäftsjahr 2022/23 per Ende September sollten übertroffen werden.

ERICSSON

hat im ersten Quartal nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie befürchtet, warnt jedoch vor einem schwierigen Jahr 2023. Die Telekomdienstleister würden mit ihren Investitionen zurückhaltend bleiben und weiterhin ihre Lagerbestände anpassen, begründete Ericsson die Einschätzung.

GSK

hat eine Vereinbarung zum Kauf des biopharmazeutischen Unternehmens Bellus Health Inc für 14,75 US-Dollar pro Aktie in bar unterzeichnet, was insgesamt 2,0 Milliarden Dollar entspricht. Die Übernahme verschafft dem Konzern einen Zugang zu Camlipixant, einem Medikament gegen refraktären chronischen Husten, das sich derzeit in Phase III der Entwicklung befindet.

