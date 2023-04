DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

ZEW-Index sinkt im April unerwartet - Lagebeurteilung steigt

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland haben sich im April entgegen den Erwartungen eingetrübt, wobei die Beurteilung der aktuellen Lage besser als prognostiziert ausfiel. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf 4,1 (März: 13,0) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg auf 15,0 Punkte gerechnet. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage legte auf minus 32,5 (minus 46,5) Punkte zu. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf minus 39,5 Punkte erwartet.

EU-Parlament beschließt deutliche Ausweitung des Emissionshandels

Im Kampf gegen den Klimawandel hat das Europaparlament eine massive Ausweitung des Emissionshandels beschlossen. Das Plenum des Parlaments stimmte am Dienstag in Straßburg einer Reform zu, die erstmals auch den Schiffsverkehr und den Gebäudesektor einbezieht. Für sie gilt künftig: Wer klimaschädliche Treibhausgase ausstößt, muss Verschmutzungsrechte kaufen.

Habeck lobt Fortschritte der Industrie bei der Transformation

Vor seinem Besuch der Hannover Messe hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Fortschritte der Industrie bei der Dekarbonisierung, Digitalisierung und Diversifizierung gelobt. "Die Entwicklungen auf diesen Gebieten sind ebenso zentral wie vielversprechend. Die Technologien zur Minderung des CO2-Ausstoßes in der Industrie gewinnen zunehmend an Tiefe und Breite, insbesondere durch den Übergang zur Wasserstoffwirtschaft sowie voranschreitende digitale und datenbasierte Lösungen", sagte Habeck.

EU-Regulierung von Kryptowährungen will globalen Standard setzen

Europa kann mit einem am Donnerstag geplanten Beschluss des Europaparlaments zur Regulierung von Kryptowährungen nach Überzeugung des dazu federführenden Abgeordneten einen weltweiten Maßstab in diesem Bereich setzen. Mit dem Beschluss der Markets in Crypto-Assets Regulierung (MiCA) hätte die EU die weltweit erste umfassende Regulierung von Kryptowährungen. "Ich meine, dass MiCA das Zeug hat, zum globalen Standard zu werden", sagte der Berichterstatter des Parlaments für die Verordnung, Stefan Berger (CDU), in einem Pressegespräch.

Ampel-Koalition erwägt schärfere Kontrollen für chinesische IT-Technik

Die Ampel-Koalition erwägt zusätzliche Kompetenzen für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), um sogenannte Kritische Infrastruktur besser gegen Bedrohungen aus autoritär regierten Staaten wie China schützen zu können. Wie das Düsseldorfer Handelsblatt berichtete, könnte festgelegt werden, dass bei der Zertifizierung von IT-Technik ausländischer Hersteller wie Huawei künftig auch geopolitische Risiken berücksichtigt werden müssen.

Peking wirft G7-Staaten böswillige Verleumdung vor

Nach der breiten Kritik der G7-Staaten an der Politik Chinas hat Peking den Ländern "böswillige Verleumdung" vorgeworfen. "Das G7-Außenministertreffen hat Chinas Stellung und objektive Fakten missachtet, sich in grober Weise in innere Angelegenheiten Chinas eingemischt und China böswillig verleumdet", sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin, am Dienstag vor Journalisten.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland hat im März 8 Prozent über dem Mittelwert der Vorjahre gelegen. Insgesamt starben rund 94.000 Menschen und damit etwa 7000 mehr als jeweils im März der Jahre 2019 bis 2022, wie aus einer am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichten Hochrechnung des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Ifo-Studie: Bildungschancen hängen stark vom Elternhaus ab

In Deutschland hängen die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen stark vom Elternhaus und weniger vom Migrationshintergrund ab. Der neue "Chancenmonitor" des Ifo-Instituts mit der Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" von Bild zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, je nach dem familiären Hintergrund der Eltern zwischen einem Fünftel und vier Fünfteln beträgt. Zudem gehen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft mehr Mädchen als Jungen auf das Gymnasium.

BDEW will 15 Millionen-E-Auto-Strategie

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat eine Strategie angemahnt, um das Ziel von 15 Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2030 zu erreichen. "Der Fahrzeugmarkt wächst stabil, aber die 15 Millionen E-Pkw, die laut Koalitionsvertrag und laut Expertenbeirat Klimaschutz 2030 auf den Straßen fahren sollen, erreichen wir damit nicht", betonte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae.

Pistorius befürwortet Debatte über Rückkehr zur Wehrpflicht

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) befürwortet eine Grundsatzdebatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht. "Das wird eine Diskussion sein, die die Gesellschaft führen muss irgendwann", sagte Pistorius dem Nachrichtenportal "The Pioneer" laut einer Meldung vom Dienstag. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sehe er aber kurzfristig nicht, auch wenn er dies persönlich begrüßen würde. "Das würde so viel Kraft kosten, die wir nicht haben, und so viel Geld, das wir nicht haben", sagte der SPD-Politiker.

Bericht: Grüne erwägen Rückkehr zur Grundmandatsklausel im Wahlrecht

Die Grünen erwägen einem Bericht zufolge, die umstrittene Wahlrechtsreform in einem Punkt noch einmal zu ändern. Mehrere Vertreter aus Bundesländern mit Grünen-Regierungsbeteiligung hätten in einem internen Gespräch Kritik an der Streichung der Grundmandatsklausel geäußert, berichtete Zeit Online unter Berufung auf Parteikreise. Viele Spitzenpolitiker der Partei auch auf Bundesebene würden diese Ansicht teilen.

China sieht "politische Manipulation" hinter den Festnahmen in den USA

China wirft den USA "politische Manipulation" wegen der Festnahme zweier Männer in den USA vor, die eine illegale chinesische Polizeistation in New York aufgebaut haben sollen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte am Dienstag, die Erzählung von der "transnationalen Unterdrückung" durch China denke sich Washington in böswillige Weise aus.

Letzte Generation will möglichst viele Straßen in Berlin blockieren

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe Letzte Generation wollen in den kommenden Wochen mit möglichst vielen Blockaden den Verkehr in Berlin lahmlegen. "Wir machen so viele Straßenblockaden wie möglich", sagte Sprecherin Aimée van Baalen am Dienstag bei der Vorstellung von Plänen für die Proteste in der Hauptstadt. Die Blockaden sollten Ende der Woche beginnen und bis Anfang Mai dauern. Am Sonntag ist eine Kundgebung am Brandenburger Tor geplant. Der Gruppe zufolge kündigten etwa 800 Menschen ihre Teilnahme an den verschiedenen Aktionen an.

GROßBRITANNIEN

ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Feb +49.000, Quote 3,8%

Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Feb +5,9%

Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Feb +6,6%

Durchschnittslöhne 3 Mon Feb PROGNOSE: +6,2%

Durchschnittslöhne 3 Mon per Jan bestätigt mit +6,6%

Anträge auf Arbeitslosengeld März +28.200

INDONESIEN

Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 5,75%

