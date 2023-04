DJ Dröge fordert von Scholz im Klimaschutz-Streit Klarstellung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat im Streit um das Klimagesetz an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) appelliert, das Verkehrsministerium zur Vorlage eines Klimaschutz-Sofortprogramms aufzufordern. Es sei zuletzt fälschlicherweise der Eindruck entstanden, dass sich die Regierung nicht an eigene Gesetze halten wolle. Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner hatte zuvor gesagt, dass das Verkehrsministerium trotz zu hoher Emissionen im Verkehrssektor kein Sofortprogramm zu Emissionsminderungen vorlegen müsse, obwohl das Klimaschutzgesetz dies vorschreibt.

"Das verunsichert die Menschen in diesem Land, wenn fälschlicherweise der Eindruck entsteht, dass eine Regierung sich nicht an ihre eigenen Gesetze halten möchte", sagte Dröge. "Deswegen wäre es aus meiner Sicht schon hilfreich, wenn es hier noch einmal eine unmissverständliche Klarstellung gibt auch seitens des Bundeskanzleramtes, dass das so natürlich nicht gemeint war."

Büchner hatte am Montag auf den Beschluss des Koalitionsausschusses verwiesen, der vorsieht, dass das Klimaschutzgesetz reformiert werden sollte. Die Grünen bestehen allerdings auf die Einhaltung des noch geltenden Gesetzes, das strikte Emissionsvorgaben für die einzelnen Sektoren vorgibt und bei Nichthalten ein Klimaschutz-Sofortprogramm verlangt.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sei aufgrund der zu hohen Emissionen im Verkehrssektor im Jahr 2022 nach geltendem Recht verpflichtet, nun ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen.

Dröge betonte zudem, die Vereinbarung im Koalitionsausschuss sehe vor, dass bei der geplanten Änderung des Klimagesetzes künftig die einzelnen Wirtschaftssektoren beim Erreichen der Klimaziele für 2030 sich "gegenseitig helfen" können. Allerdings müssten auch weiterhin jene Sektoren konkrete Maßnahmen beschreiben, die zum Einhalten der Emissionsreduktion führen. Hier bleibe "die Ressortverantwortung im Kern erhalten", betonte Dröge.

April 18, 2023

