DJ Volkswagen will Autos in China schneller auf den Markt bringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern will die Entwicklungszeit neuer Fahrzeuge auf dem wichtigsten Absatzmarkt China verkürzen. Etwa 1 Milliarde Euro investiert der DAX-Konzern laut Mitteilung dafür in eine neue Entwicklungs-, Innovations- und Beschaffungszentrum für Elektroautos in der südchinesischen Stadt Hefei.

Wie VW anlässlich der Shanghai Autoshow weiter mitteilte, soll eine neue Gesellschaft mit dem Projektnamen "100%TechCo" die Entwicklung von Fahrzeugen und Komponenten mit der Beschaffung zusammenführen. Dadurch sollen Synergien im Entwicklungsprozess gehoben und Technologien frühzeitig in die Produktentstehung integriert werden. Mit dem Start der neuen Einheit kommendes Jahr sollen die Entwicklungszeiten schrittweise um rund 30 Prozent verkürzt werden. Chef von 100%TechCo soll Marcus Hafkemeyer, China-Technikchef von VW, werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2023 08:03 ET (12:03 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.