Apple bietet zukünftig Usern in den Vereinigten Staaten ein digitales Sparkonto an und baut somit sein Engagement im Finanzbereich aus. Funktionieren soll dies über die Apple Card. Die jährliche Guthabenverzinsung soll 4,15 Prozent betragen. Andere Banken dagegen bieten ein Vielfaches weniger an. Vorerst richtet sich der Service, welcher von Apple angeboten wird, nur an User in den USA. Um von den vergleichsweise hohen Zinsen von Apple zu profitieren, ...

