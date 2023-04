Platinex (CSE PTX / WKN A0MVNG) hat das W2-Projekt nahe des so genannten Ring of Fire im kanadischen Ontario ursprünglich und vor allem wegen des Potenzials auf Kupfer-, Nickel sowie Platin- und Palladiumvererzung (PGE) erworben. Historische Stichproben deuten nach Ansicht des Unternehmens aber auch das Potenzial auf signifikante Goldvererzung an. Interessanterweise scheint das nun auch eine der größten Goldgesellschaften der Welt so zu sehen!Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...