LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal des Luxusgüterherstellers von 905 auf 948 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Vor dem Hintergrund einer stärker als erwarteten Erholung in China, insbesondere im Kernsegment Mode- und Lederwaren, habe sie ihre Prognosen für das kommende Jahr angehoben, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 06:29 / GMT





ISIN: FR0000121014