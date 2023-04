DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. April (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 1Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+ 9,8% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+10,4% gg Vj 08:00 DE/Insolvenzen Januar und Trendindikator März 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe *** 08:30 DE/Verkehrsgewerkschaft EVG, PK zu den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn AG 09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung (ab 13:00) von Bundesaußenministerin Baerbock und Bildungsministerin Stark-Watzinger, Berlin 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Fortsetzung mündliche Verhandlungen zur Übernahme von Innogy durch E.ON 10:00 DE/BayernLB, ausführliches Jahresergebnis 10:00 DE/Covestro AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März Eurozone PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+6,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vm/+6,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+5,7% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+5,6% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,3%-Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033 *** 12:35 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Enterprise Ireland Summit 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q *** 15:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Kapitalmarkttag *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede im ZEW 17:00 PT/Bundeskanzler Scholz, portugiesischer Ministerpräsident Costa, Pk nach Gespräch, Lissabon *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q *** 22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q - EU/Abschluss der zweitägigen Ministertagung Umwelt - EU/Europäisches Parlament, Sitzung u.a. mit Abstimmung über Verordnung über Märkte für Kryptowerte ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

