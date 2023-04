Ethereum Kurs steigt nach Upgrade weiter - US-Geldpolitik bleibt Thema

Nach Implementierung eines Software-Upgrades greifen Anleger bei dem nach Marktgröße zweitwichtigsten Krypto-Wert Ether weiter fleißig zu. Die psychologische Hürde von 2.000 Dollar kann damit zunächst verteidigt werden. Ethereum festigt durch die technische Verbesserung Platz zwei im Ranking der nach Marktgröße wertvollsten Krypto-Werten. Der Umstieg des energieraubenden Konsensverfahrens "Proof of Work" zu "Proof of Stake" ist damit nahezu abgeschlossen.

Ebenfalls behalten Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks die Entwicklungen in puncto Geldpolitik im Blick. Auf Wochensicht notiert damit ein Plus von über 10 Prozent auf der Kurstafel. Nach Implementierung einer technischen Verbesserung: Ether gefragt Der nach Marktgröße zweitwichtigste Wert Ether kann auch zu Beginn der neuen Handelswoche an seiner jüngsten Kursrally weiter anknüpfen. Die Anleger zelebrieren die Implementierung des jüngsten technischen Upgrades. Die Befürchtungen, dass Investoren nach Einführung des Upgrades im großen Stil ihre Werte abziehen und einen Kurseinbruch initiieren, haben sich zunächst nicht bewahrheitet.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.