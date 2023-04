© Foto: picture alliance_CHROMORANGE_Christian Ohde



In den vergangenen vier Wochen ist der S&P 500 um fünf, seit Anfang des Jahres um knapp neun Prozent gestiegen. Der steile Kursanstieg deutet auf überkaufte Aktien hin. Gefährlich leben Anleger mit diesen acht Titeln.

Die Experten von CNBC durchleuchteten den S&P 500 nach überkauften Aktien auf Grundlage des relativen Stärke-Indexes (RSI). Eine Aktie gilt als überkauft, wenn ihr 14-Tage-RSI über 70 liegt. Je höher der Wert ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers - wie zum Beispiel durch Gewinnmitnahmen. Die zurzeit am stärksten überkaufte Aktie ist McDonald's (MCD). Der Fastfood-Riese kommt auf einen RSI-Wert von 98,7. Die Aktie legte im vergangenen Jahr um zwölf Prozent zu.

Oppenheimer-Analyst Brian Bittner lässt sich von dem hohen Wert nicht abschrecken. "Unsere gründliche Analyse zwingt uns, bei MCD als Top-Pick für 2023 zu bleiben. Die unübertroffene Größe und operative Widerstandsfähigkeit des Unternehmens haben eine starke globale Dynamik geschaffen, insbesondere in den USA", zitiert ihn CNBC.

Hier sind die acht am stärksten überkauften Titel im S&P 500: Name 14-Tages-RSI Buy-Rating in % Durchschnittl. Aufwärtspotenzial in % McDonald's 98,7 61,8 2,6 HCA Healthcare 96,74 68 4 Invitation Homes 96,08 33,3 6,8 Universal Health Services 96,04 27,8 4 ONEOK 94,52 27,3 8,6 McCormick & Company 94,42 11,8 -8,5 Ameren 94,39 50 4,5 Edison 94,24 43,8 0,2

Quelle: FactSet, (Stand: Schlusskurs vom Donnerstag)

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion