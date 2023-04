NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Nachfrage im europäischen Industriesektor werde durch hohe Auftragsbestände gestützt, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Da sich der Normalisierungsprozess bis ins kommende Jahr hinein fortsetzen sollte, blieben die Geschäftsaussichten gut. Ungeachtet gestiegener Bewertungen gebe es immer noch attraktiv bewertete Titel. Explizit nennt der Experte aus dem Bergwerksbereich FLSmidth und Weir sowie im weiteren Umfeld Siemens, SKF, IMI und Coats./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 20:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 00:45 / EDT





ISIN: DE0006602006