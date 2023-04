Sonos kündigt den Einstieg in den Business-Sektor an: Mit Sonos Pro startet das Unternehmen ein Software-as-a-Service-Angebot (SaaS) für Unternehmen. Neben Hardware wie den jüngst angekündigten WLAN- (und Bluetooth-)Lautsprechern Era 100 und 300 (Test), die als Multiroom- oder Einzelspeaker genutzt werden können, bietet Sonos mit einem Radioangebot schon seit 2020 einen kostenpflichtigen Streamingdienst an. Mit diesem Service will Sonos zusätzlich zu den Speakern regelmäßig Umsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...