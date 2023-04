NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Er rechne mit einem soliden ersten Quartal des Luxuswagen-Herstellers, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Porsche dürfte auf der Shanghai Auto Show zudem ein Update zu seinen Produkteinführungen geben, sowie zu den Fortschritten bei der Einführung des Elektro-Macan Anfang 2024. Das Management sollte ferner weltweit einen starken Auftragsbestand sowie die Null-Rabatt-Politik bekräftigen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 13:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 13:09 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAG9113