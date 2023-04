NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 229 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im ersten Quartal habe sich die Branche, angeführt von Carlsberg und Campari, nahezu einheitlich besser als der Gesamtmarkt geschlagen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Brauereien und Spirituosenherstellern. Das neue Kursziel reflektiere seinen um drei Monate in die Zukunft verlagerten Bewertungshorizont./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 23:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693