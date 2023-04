ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Adidas vor den am 5. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Er bleibe weiterhin vorsichtig hinsichtlich der Geschwindigkeit und des Potenzials einer Wende bei dem Sportartikelhersteller, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 04:00 / UTC





ISIN: DE000A1EWWW0