Automobilmarkt in China: Volkswagen nicht mehr Spitzenreiter

Werbung







Die Absatzzahlen für das erste Quartal im Bereich der Automobile hielt eine Überraschung bereit, denn der Spitzenreiter, basierend auf der Anzahl verkaufter Einheiten, ist nicht mehr der deutsche Konzern Volkswagen.



Nach den jüngsten Zahlen ist der Volkswagen-Konzern nicht mehr Spitzenreiter bei der Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge auf dem chinesischen Automarkt. Neuer Spitzenreiter: Der chinesische Automobilhersteller BYD ("Build Your Dreams"). Dieser konnte mit einer Gesamtzahl von rund 441.000 verkauften Fahrzeugen gute 13.000 Einheiten mehr ausliefern, als der deutsche Konkurrent.



Ebenfalls beeindruckend sind die gestiegenen Marktanteile der Elektroautos. Diese konnten schon im vergangenen Jahr deutlich zulegen, die aktuellen Zahlen belegen dies noch einmal mehr. Während die Anzahl der Absätze im Verbreich der Verbrenner im Jahr 2022, verglichen mit 2020, um 19% sank, konnte die Zahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge um mehr als 330% gesteigert im gleichen Zeitraum gesteigert werden.









Weiterhin findet an diesem Wochenende der Börsentag in München statt. Auch die HSBC ist vor Ort - und das mit einem vollgepackten Programm. Wir bieten mehrere Vorträge zu den Themen rund um Derivate und Kapitalmärkte an. Neben spannenden Gesprächsrunden mit zahlreichen Gästen, gibt es natürlich auch etwas für die Techniker unter Ihnen. Und das beste: Mit dem Aktionscode der HSBC können Sie sogar kostenlos am Börsentag teilnehmen. Genaueres über die Vorträge und wie Sie sich das kostenlose Ticket sichern, erfahren Sie unter folgendem Link:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC