Evlox und Recover haben eine mehrjährige Vereinbarung mit dem gemeinsamen Ziel unterzeichnet, innovative Technologien zu fördern, die den Übergang zu einer Kreislauftextilindustrie unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005190/de/

Evlox and Recover partner together to help move towards a circular textiles industry (Photo: Recover)

Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich Evlox, die recycelte Baumwollfaser von Recover, eine hochwertige Faser, die vollständig aus Textilabfällen gewonnen und mit minimalen Umweltauswirkungen hergestellt wird, zu kaufen und in seine Jeansstoffe zu integrieren. Die Vereinbarung ist von großer Bedeutung für die Pläne von Evlox, sein Angebot an nachhaltigen Produkten zu erweitern, und erfüllt die im Programm zur sozialen Verantwortung des Unternehmens für 2025 festgelegten Ziele.

Durch den Einsatz von Recover wird Evlox weiterhin die Verwendung neuer Ressourcen minimieren und sich auf ein Kreislaufproduktionsmodell zubewegen, das die Herstellung eines hochwertigen Denim-Stoffes bei gleichzeitiger deutlicher Reduzierung seiner Auswirkungen ermöglicht.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bringt Evlox seine erste Capsule-Kollektion mit dem Namen Re-Iconics by Evlox auf den Markt, die zeitgleich mit der Veröffentlichung der neuen Herbst-/Winterkollektion 24-25 in diesem Monat erscheint. Die Vintage-Capsule-Kollektion ist eine Hommage an die klassischen Denim-Stoffe, die in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich waren, und fügt mit der in Spanien hergestellten Recyclingfaser von Recover eine nachhaltige Komponente hinzu.

Alfredo Ferre CEO von Recover kommentierte: "Unsere neue Partnerschaft mit Evlox, einem Textilhersteller mit einer klaren nachhaltigen Vision, ermöglicht es uns, mit Recover den Aufbau und die Skalierung einer zirkulären und rückverfolgbaren Lieferkette fortzusetzen, damit wir Marken eine nachhaltige und hochwertige Lösung anbieten können."

Jamie Lloréns CEO bei Evlox erklärte: "Wir sind stolz darauf, dazu beizutragen, dass die Kreislaufwirtschaft bei Textilien Realität wird, und wir glauben, dass Innovation der Schlüssel für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Modeindustrie der Zukunft ist. Aus diesem Grund suchen wir ständig nach neuen nachhaltigen Lösungen, sei es durch Partner, Prozesse oder Materialien, die uns helfen, neue Fasern aus recycelten Textilien zu gewinnen. Diese Partnerschaft mit Recover trägt dazu bei, die Branche zu verändern."

Evlox

Wir sind seit 1846 Jeanshersteller. Seit mehr als 175 Jahren sind wir auf die Herstellung von Denim spezialisiert, erfinden einen Klassiker neu und schaffen neue Lösungen für die wichtigsten Marken der Welt. Bei Evlox arbeiten wir mit Leidenschaft und sind deshalb weiterhin führend in der Branche. Mit einer jährlichen Produktion von 12 Millionen Metern Premium-Denim, mehr als 500 Mitarbeitern und einer kommerziellen Präsenz in 50 Ländern ist Evlox heute ein Synonym für Verbesserung, Innovation und Führung.

Recover

Recover ist ein führendes Materialforschungsunternehmen und weltweiter Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen. Seine hochwertigen, umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen Produkte werden in Partnerschaft mit der Lieferkette globaler Einzelhändler und Marken hergestellt und bieten eine nachhaltige Lösung, um Kreislaufmode für alle zu erreichen. Als Familienunternehmen in vierter Generation und unterstützt durch die jüngsten Investitionen von STORY3 Capital und Goldman Sachs, verfolgt Recover das Ziel, seine firmeneigene Technologie zu skalieren, um einen dauerhaften positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben und mit Marken/Einzelhändlern und anderen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.recoverfiber.com und folgen Sie @recoverfiber in den sozialen Medien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005190/de/

Contacts:

Evlox

info@evlox.com +34670253175

Recover

press@recoverfiber.com