Der Softing-Konzern erzielte im ersten Quartal einen Umsatz und ein Betriebsergebnis, das die eigenen Planungen und Erwartungen weit überstiegen hat. Nach einem sehr guten Start in das neue Jahr hat insbesondere im Monat März eine unerwartet umsatz- wie margenstarke Geschäftstätigkeit in mehreren Gesellschaften des Konzerns dazu beigetragen, dass das in der Planung für das Gesamtjahr avisierte EBIT von 1,5 Mio. EUR bereits im ersten Quartal deutlich überschritten wurde. Die Verbesserung zum Vergleichsquartal des Vorjahres betrug mehrere Millionen Euro. Treiber dieser Entwicklung waren Produktlieferungen aus dem großen Auftragsbestand, die durch unerwartet schnell erfolgte Belieferungen bisher nicht verfügbarer elektronischer Bauteile gefertigt und noch im März an Kunden ausgeliefert werden konnten. Der Vorstand sieht dennoch das laufende Geschäftsjahr unverändert durch erhebliche politische und wirtschaftliche Risiken belastet. Derzeit wird geprüft, in welchem Maße die Guidance für das Gesamtjahr 2023 zu erhöhen sein wird. Der vollständige Quartalsberichtbericht 1/2023 kann ab 3. Mai 2023 als pdf-Datei von der Investor Relations-Seite der Softing-Homepage (www.softing.com) heruntergeladen werden.



