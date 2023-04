Vancouver, B.C. - 18. April 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass der Abbau in der zu 100 % unternehmenseigenen, neuen hochgradigen Tagebaumine Eastern Borosi begonnen hat.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Der Abbau im Tagebau Guapinol bei Eastern Borosi hat planmäßig begonnen und stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in Calibres Bemühungen dar, die Erwartungen zu erfüllen und die Goldproduktion organisch zu steigern. Mit den Reserven des Tagebaus Eastern Borosi bei Guapinol von 6,8 g/t Gold sind wir weiterhin auf dem besten Weg, im Jahr 2023 eine konsolidierte Produktion von 250.000 bis 275.000 Unzen zu erreichen, was einer Steigerung von 20 % gegenüber 2022 entspricht. Nach Einbeziehung dieses zusätzlichen hochgradigen Erzes verbleibt in unserer Mühle Libertad eine überschüssige Verarbeitungskapazität von über einer Million Tonnen, was das Potenzial für weiteres zukünftiges Wachstum zeigt.

"Unser Erfolg bei der Erschließung und dem Abbau von Ost-Borosi ist zu einem großen Teil auf unser positives Engagement für unsere Stakeholder und unseren Fokus auf Nachhaltigkeit zurückzuführen, was zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität unserer Gastgemeinden in der Region beiträgt. Bis heute haben 43 % der Bevölkerung um unseren Betrieb in Eastern Borosi direkt von Berufsbildungsinitiativen, Beschaffungsmöglichkeiten oder Arbeitsplätzen profitiert.

"Im Rahmen unseres Explorationsprogramms 2023 hat Calibre zwei Bohrgeräte im 176 km2 großen Grundstückspaket Eastern Borosi im Einsatz, das zahlreiche Gold-Silber-Adervorkommen und -Ziele mit geringer Sulfidierung beherbergt und großes Potenzial für die Entdeckung neuer Zonen und erweiterter Ressourcen bietet."

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70152Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70152&tr=1



