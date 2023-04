ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der europäische Investitionsgütersektor dürfte sich in das Jahr 2023 hinein weiterhin vergleichsweise besser als der Gesamtmarkt entwickelt haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf das erste Quartal. Zum Gabelstaplerhersteller Kion, der am 27. April seine Zahlen vorlegen will, schrieb er: Derzeit sei Kion noch eine Aktie mit hohem Beta-Wert, also ausgeprägt schwankungsanfällig. Mit der Zeit dürfte sich aus Kion aber eine selbsttragende Turnaround-Story entwickeln./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 20:17 / GMT





ISIN: DE000KGX8881