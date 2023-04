© Foto: ArtBackground - AdobeStock



Längst nicht alle Aktien im S&P 500 waren bei Anlegern in den vergangenen Wochen beliebt. Diese acht Titel flogen besonders oft aus den Depots. So oft, dass sie jetzt eine Kaufgelegenheit sein könnten.

Die Experten von CNBC durchforsteten den S&P 500 nach besonders überverkauften Aktien anhand des relativen Stärke-Indexes (RSI). Eine Aktie mit einem 14-Tage-RSI unter 30 gilt als überverkauft. Werte in dieser Region könnten darauf hindeuten, dass die jeweilige Aktie nun wiederum einen guten Einstiegspunkt bietet.

Im US-amerikanischen Leitindex weisen nur zwei Titel RSI-Werte unter 30 auf - die Aktien von Qorvo und MarketAxess. Jedoch sollten Anleger bei diesen Titeln vorsichtig sein. Bei Analysten-Ratings kommen die beiden Aktien nicht gut weg.

Hier sind die acht am stärksten (fast) überverkauften Titel im S&P 500: Name 14-Tages-RSI Buy-Rating in % Durchschnittl. Aufwärtspotenzial in % Qorvo 25,28 14,8 15,5 MarketAxess 28,03 7,1 3,1 Advanced Micro Devices 30,60 55 4 Skyworks Solutions 30,82 51,7 16,6 Match Group 30,91 57,7 70,6 Applied Materials 32,69 58,1 16,3 Etsy 32,88 37,9 32,7 Teradyne 34,29 42,9 9,4

Quelle: FactSet, (Stand: Schlusskurs vom Donnerstag)

