Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 18. April 2023 Frank Haun als neuen Leiter der Liechtensteinischen Staatsanwaltschaft ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Robert Wallner an, der im Herbst in den Ruhestand treten wird.



Frank Haun studierte Rechtswissenschaften an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck und ist seit dem Jahr 2000 als Staatsanwalt bei der Liechtensteinischen Staatsanwaltschaft tätig. Seit 2010 bekleidet er das Amt als Stellvertreter des bisherigen Leiters der Staatsanwaltschaft. Frank Haun wird seine Funktion als Leiter der Staatsanwaltschaft per 1. November 2023 übernehmen.



