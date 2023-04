DAX steigt über 15.900 Punkte - US-Bilanzsaison im Blick

Der DAX kann nach Veröffentlichung neuer US-Geschäftsberichte über die runde Marke von 15.900 Punkte klettern. Damit trotzt das Frankfurter Börsenbarometer mauen ZEW-Daten. Für Rückenwind dürften nicht zuletzt positive Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte sorgen. ZEW-Index trübt sich deutlich ein - zweiter Rückgang in Folge Das Stimmungsbarometer des ZEW hat sich den zweiten Monat in Folge eingetrübt. Damit verfliegt der zuletzt vorsichtige Optimismus. Laut des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW haben sich die Konjunkturerwartungen im April deutlich verschlechtert. Gegenüber dem Vormonat fiel das Barometer um 8,9 Zähler auf 4,1 Einheiten. Gerechnet wurde mit einem Anstieg auf 15,6 Punkte. Im März war der Index nach fünf Anstiegen in Folge eingebrochen. "Zum einen erwarten die Expertinnen und Experten eine vorsichtigere Kreditvergabepraxis der Banken. Zum anderen belasten die immer noch hohen Inflationsraten und die international restriktive Geldpolitik", hieß es aus den Reihen des Instituts.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

