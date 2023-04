Das Sportunternehmen PUMA hat die deutsche Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen unter Vertrag genommen. Sie wird ab dem ersten Diamond League Event in Doha am 5. Mai die Performance-Running-Produkte des Unternehmens tragen.

Bereits im Alter von 26 Jahren kann "KoKo", wie Konstanze Klosterhalfen in der Leichtathletik-Community genannt wird, auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Sie ist amtierende Europameisterin über 5.000 Meter, hat Medaillen bei Weltmeister- und Hallen-Europameisterschaften gewonnen und auf verschiedenen Strecken von 1.500 Meter bis 10.000 Meter deutsche Rekorde aufgestellt.

Neben ihren großen Erfolgen auf der Bahn hat Klosterhalfen auch in Straßenrennen ihr großes Talent bewiesen. Letztes Jahr gewann sie ihren ersten Halbmarathon in Valencia und das mit der drittschnellsten jemals von einer Europäerin gelaufenen Zeit.

"KoKo ist ein Riesentalent," sagte Pascal Rolling, Head of Sports Marketing Running bei PUMA. "Sie stellt ihre Schnelligkeit immer wieder aufs Neue unter Beweis. Wir freuen uns sehr, dass sie sich für PUMA als Partner entschieden hat und wir sie auf der Bahn und bei Straßenrennen unterstützen können."

Mit dem Verkaufsstart seiner neuen Performance-Produkte für Läufer*innen, die auf PUMAs NITRO-Technologie basieren, erweiterte das Unternehmen auch sein Team von international erfolgreichen Mittel- und Langstreckenläufer*innen. Darunter sind die Olympiamedaillengewinnerin Molly Seidel, der Olympiasieger und Weltmeister Emmanuel Korir und Jenny Simpson, eine der erfolgreichsten Läuferinnen der US-Geschichte.

Klosterhalfen wird auf der Bahn PUMAs neuen evoSPEED Distance NITRO Elite+ 2 Leichtathletik-Spike tragen. Dieser extrem hochwertige, speziell für Rennen entwickelte Spike hat eine mit NITRO ELITE Schaumstoff hergestellte Mittelsohle, die eine schnell ansprechende Dämpfung bietet und eine Karbonplatte entlang der gesamten Sohle, die für außergewöhnliche Energierückgewinnung sorgt.

Bei Straßenrennen kann Klosterhalfen auf PUMAs neueste Laufschuhtechnologie zurückgreifen, wie den NITRO Elite 2. Dieser besitzt eine PWRPLATE aus Karbonfasern, die Stabilität und einen effizienten Lauf ermöglicht und bietet mit PUMAs NITRO ELITE Schaumstoff hervorragende Dämpfungseigenschaften.

