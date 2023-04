Attraktive Aktien-Chancen aus der zweiten Reihe: https://bit.ly/3A90Vpu Jetzt die smallCAP Champions kennenlernen! Wenn die Börsenunternehmen in den kommenden Wochen ihre Quartalszahlen präsentieren, schauen Anleger und Analysten vor allem in einer Branche ganz genau hin: Bei den Banken. Nachdem zwei Bankenpleiten die Branche im März in die größte Krise seit der globalen Finanzkrise gestürzt hatten, wird sich nun zeigen, wie die Geldhäuser die Turbulenzen wegstecken. Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M.M. Warbug schaut "mit gespannter Hoffnung" auf die Earnings Season. Könnten die Banken angesichts der niedrigen Erwartungen an die Quartalszahlen vielleicht für eine Überraschung sorgen - Wie die Großbanken an der Wall Street als Gewinner aus der Krise hervorgehen könnten und welche Kennzahlen er in den Quartalberichten am wichtigsten findet: Die Antworten gibt's im Video!