Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für 5G- und Cloud-native Technologien, hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt gegeben, in dem das Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum und einen großen geschäftlichen Erfolg verzeichnen konnte. Das Unternehmen hat einen bemerkenswerten Umsatzzuwachs von 17 und damit das beste Q1-Ergebnis der letzten vier Jahre erzielt. Für dieses außergewöhnliche Wachstum ist in erster Linie die Region Amerika verantwortlich, die wesentlich zur Umsatzsteigerung von Tecnotree beigetragen hat.

Die wichtigsten Eckdaten der Finanzergebnisse für Q1:

Der Nettoumsatz betrug 15,5 Mio. EUR, was einem Wachstum von 17,0 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Betriebsergebnis betrug 3,6 Mio. EUR, was einer Steigerung von 80,5 entspricht.

Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mio. EUR, was einer Steigerung von 79,2 entspricht.

Der Auftragsbestand am Ende des Berichtszeitraums belief sich auf 67,8 Mio. EUR.

Der Gewinn je Aktie betrug 0,01 EUR.

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree Corporation, erklärte: "Tecnotree hat im ersten Quartal 2023 mehrere wichtige Meilensteine erreicht und damit sein unermüdliches Engagement für Innovation, Exzellenz und Kundenzufriedenheit unter Beweis gestellt. Unser anhaltendes Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen angeheizt, mit starken, laufenden Lieferungen des Digital Stack im Nahen Osten, in Afrika und Europa, und wir rechnen mit einem zunehmenden Auftragsvolumen von neuen und bestehenden Tier-1-Betreibern. Dieses Wachstum ist das Resultat unserer kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere in unsere KI/ML-Engineering-Plattform Tecnotree Sensa und in Multi-Cloud-Technologien, die unsere Position als Marktführer im Bereich KI/ML weiter gefestigt haben."

Sie fügte hinzu: "Wir wollen unsere digitalen Produkte und Dienstleistungen ausbauen, um in den Branchen Telekommunikation, Gesundheitswesen und Fintech im Jahr 2023 und darüber hinaus neue Grenzen zu erreichen. Unsere Moments-Plattform und unsere Fintech-Angebote werden die Art und Weise revolutionieren, wie Anbieter digitaler Dienstleistungen und Akteure des Ökosystems zusammenarbeiten, um innovative Umsatzmodelle einzuführen und digital vernetzte Gemeinschaften zu stärken. Wir freuen uns darauf, neue Partnerschaften aufzubauen und unser Fachwissen zu nutzen, um in diesen neuen vertikalen Bereichen einen bedeutenden Beitrag zu leisten."

Weitere wichtige Meilensteine in diesem Quartal:

Tecnotree hat seine Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöht und die KI/ML-Engineering-Plattform Tecnotree Sensa eingeführt, die in das gesamte digitale Portfolio für die Bereiche Telekommunikation, Fintech und Social Commerce integriert wurde. Mit diesem Schritt konnte das Unternehmen sein Angebot verbessern und seinen Kunden einen höheren Mehrwert bieten. Das Unternehmen verzeichnete sein bislang höchstes Q1-Umsatzwachstum und gewann zwei neue Tier-1-Marken in Nordamerika hinzu: Radian in den USA und Telus in Kanada. Darüber hinaus hat ein bestehender Kunde, Claro Peru, sein digitales Portfolio um Sensa AI für das 360-Kundenerlebnis-Management erweitert. Diese Expansion hat Tecnotree geholfen, seinen Kundenstamm zu stärken und sich als Marktführer in der Branche zu positionieren. Die Rentabilität von Tecnotree hat sich trotz Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung verbessert. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen umfangreiche Maßnahmen zur Kosteneinsparung beim Humankapital ergriffen und damit sein Engagement für nachhaltiges Wachstum unter Beweis gestellt. Tecnotree wurde im ersten Quartal 2023 erneut von Gartner's Market Guide im Bereich Customer Experience und Management für Telekommunikationsbetreiber ausgezeichnet und ist damit seit 2020 durchgängig in dieser Kategorie vertreten. Darüber hinaus wurde Tecnotree seit 2020 kontinuierlich von Gartner's Market Guide für Ertragsmanagement und Monetarisierung für Telekommunikationsbetreiber ausgezeichnet. Diese Anerkennung stärkt den Ruf von Tecnotree als zuverlässiger und innovativer Partner in der Branche. Mit 44 APIs, die von der Normungsorganisation der Branche zertifiziert wurden, gehört Tecnotree weiterhin zu den führenden Anbietern der TM Forum Open APIs Zertifizierungsstandards. Diese Tatsache unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Interoperabilität und Zusammenarbeit. Tecnotree Moments, die Monetarisierungsplattform für Telekommunikation des Unternehmens, wurde von der Regierung von Dubai bei den ftNFT Awards als beste Telekommunikations-Monetarisierungsplattform ausgezeichnet. Dies ist ein Beweis für Tecnotrees Führungsrolle im Bereich der Spitzentechnologien und seine Fähigkeit, weitere Innovationen mit humanisierten, KI-gestützten Erfahrungen voranzutreiben.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

