Stilla Technologies gab heute die Verfügbarkeit von 20 neuen digitalen PCR-Assays bekannt, die für seine Crystal Digital PCR-Plattform, das naica®-System, optimiert sind und zum Nachweis von zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) aus flüssigen Biopsieproben verwendet werden sollen. Diese vom Vertriebs- und Technologiepartner ApexBio hergestellten digitalen PCR-Kits sind für die absolute Quantifizierung von Nukleinsäuren aus genetischen Mutationen konzipiert, die in einem breiten Spektrum onkologischer Indikationen zu finden sind.

"Die Freigabe dieser Assays zusätzlich zu unseren anderen verfügbaren gebrauchsfertigen Kits ist eine Fortsetzung der Strategie von Stilla, ein ständig wachsendes Angebot an Inhalten anzubieten, die eine wachsende Zahl klinisch relevanter Biomarker abdecken", sagt Remi Dangla, Gründer und Chief Technology Officer bei Stilla Technologies. "Durch die Erweiterung der Menge an Zielgenen, die für eine Abfrage in Patientenproben unter Verwendung eines einfach durchzuführenden digitalen PCR-Tests verfügbar sind, geben wir Forschern und klinischen Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre eigenen Labore zu nutzen, um innerhalb weniger Stunden Antworten auf ihre biologischen Fragen zu erhalten."

Das naica®-System, die digitale Vorzeige-PCR-Plattform von Stilla Technologies, wird in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt, darunter Onkologie, Zell- und Gentherapie und Umwelttests. Das Unternehmen bietet handelsübliche digitale PCR-Kits zur Verwendung auf dem naica®-System sowie Assay-Entwicklungsdienste für kundenspezifische Assay-Designs an.

Stilla Technologies stellt derzeit auf der Jahrestagung der American Association of Cancer Research (AACR) aus, wo das naica®-System auf mehreren wissenschaftlichen Postern vorgestellt wird, darunter Forschung in Zusammenarbeit mit der Promega Corporation, Atila Biosystems und der Universität Athen. Weitere Informationen zu den Produktangeboten und wissenschaftlichen Postern von Stilla erhalten Sie am Stilla-Messestand Nr. 3172 von unseren wissenschaftlichen Spezialisten.

Über Stilla Technologies

Stilla Technologies ist das Multiplex-Digital-PCR-Unternehmen, das aus komplexen genomischen Daten umsetzbare Erkenntnisse für ein breites Spektrum von Forschungs- und klinischen Anwendungen gewinnt, darunter Krebs- und Flüssigbiopsiestudien, Zell- und Gentherapien, Erkennung von Infektionskrankheiten sowie Lebensmittel- und Umwelttests. Stillas bahnbrechende Crystal Digital PCR-Lösung, das naica®-System, ist das branchenweit erste digitale PCR-System mit sechs Fluoreszenzkanälen und bietet biomedizinischen Forschern und Klinikern die höchste Multiplexing- und Nachweiskapazität, die auf dem Markt erhältlich ist. Stilla hat eine US-Zentrale in Boston, Massachusetts, eine europäische Zentrale in Paris, Frankreich, und strategische Vertriebs- und Geschäftspartnerschaften in China und im gesamten EMEA-Raum. Weitere Informationen finden Sie unter: www.stillatechnologies.com

Christopher Hynes

christopher.hynes@stillatechnologies.com