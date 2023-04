ExaGrid-Produktlinie, Partnerprogramm und Team in 13 Kategorien bei "The Storries XX" nominiert

ExaGrid®, die branchenweit einzige Tiered Backup Storage-Lösung, teilte heute mit, dass das Unternehmen in 13 Kategorien für die 20. jährlich verliehenen Storage Awards nominiert wurde.

ExaGrid has become a finalist in the following categories:

"One to watch" Anbieter

Immutable Storage Company of the Year

Storage Marketing Team of the Year

Contribution to the Storage Industry ExaGrid Paul Mitchell

Ransomware Protection Company of the Year

Data Protection Company of the Year

Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year

Hybrid Storage Vendor of the Year

Storage Optimisation Company of the Year

Capacity Storage Vendor of the Year

Channel Partner Program of the Year

Storage Product of the Year

Storage Company of the Year

Die Stimmabgabe zur Ermittlung des Gewinners in jeder Kategorie läuft und endet am 31. Mai 2023. Die Gewinner der diesjährigen Awards werden im Rahmen der "The Storries XX"-Preisverleihung am 8. Juni 2023 in London bekannt gegeben.

"Wir freuen uns über die Teilnahme an den Storage Awards, die in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal vergeben werden", so Bill Andrews, President und CEO bei ExaGrid. "Es ist für uns eine besondere Ehre, in so vielen Kategorien nominiert worden zu sein das bedeutet auch eine Anerkennung unseres Channel-Programms und der Mitglieder des ExaGrid-Teams sowie unserer branchenführenden Tiered Backup Storage-Lösung."

Paul Mitchell, ExaGrid Territory Sales Manager für Großbritannien, erklärt: "Es bedeutet mir sehr viel, für den Preis ‚Contribution to the Storage Industry' nominiert worden zu sein, und bin dankbar für die Anerkennung. Vielen Dank an meine Partner im Channel, die der Schlüssel zum Erfolg sind, wenn es darum geht, Tiered Backup Storage von ExaGrid für unseren wachsenden Kundenstamm bereitzustellen insbesondere in Großbritannien."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in den Customer Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid berichten, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

