Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 avril/April 2023) - Further to bulletin 2023-0211, Generative AI Solutions Corp. has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

Generative AI Solutions has announced a symbol change from IDLE.X to AICO.

Generative AI Solutions Corp. is a pioneering artificial intelligence ("AI") company focused on developing transformative AI-powered tools for businesses and consumers across multiple industries. At GenAI, our mission is to harness the power of artificial intelligence to create transformative tools that benefit businesses and consumers across various industries. Our team is dedicated to developing state-of-the-art AI-based solutions that have broad applicability and can be seamlessly integrated into diverse workflows. By leveraging our expertise in machine learning, natural language processing, and data analytics, we build versatile, high-performance tools that redefine efficiency, productivity, and user experience.

_________________________________

Suite au bulletin 2023-0211, Generative AI Solutions Corp. a été approuvé pour inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Generative AI Solutions a annoncé un changement de symbole de IDLE.X à AICO.

Generative AI Solutions Corp. est une société pionnière de l'intelligence artificielle (« IA ») qui se concentre sur le développement d'outils transformateurs alimentés par l'IA pour les entreprises et les consommateurs dans de nombreux secteurs. Chez GenAI, notre mission est d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour créer des outils de transformation qui profitent aux entreprises et aux consommateurs de divers secteurs. Notre équipe se consacre au développement de solutions de pointe basées sur l'IA qui ont une large applicabilité et peuvent être intégrées de manière transparente dans divers flux de travail. En tirant parti de notre expertise en apprentissage automatique, en traitement du langage naturel et en analyse de données, nous créons des outils polyvalents et performants qui redéfinissent l'efficacité, la productivité et l'expérience utilisateur.

Issuer/Émetteur: Generative AI Solutions Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Old Symbol/Vieux Symbole : IDLE.X Symbol(s)/Symbole(s): AICO Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 51 176 001 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 10 735 284 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 37149M 20 4 ISIN: CA 37149M 20 4 0 OLD CUSIP/ISIN: 37149M105/CA37149M1059 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 19 avril/April 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 novembre/November Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for AICO. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.