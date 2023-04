Dieser erste Bericht seiner Art zeigt neue Möglichkeiten auf, wie globale Wirtschaftsführer visuelle Inhalte für Personalmanagement, Marketing und Vertrieb nutzen

90 stimmen zu, dass visuelle Kommunikationsmethoden die Effizienz am Arbeitsplatz erhöhen

89 sagen, dass visuelle Kommunikation Remote-Teams und Kunden dabei hilft, engagiert zu bleiben

61 sagen, dass von Mitarbeitern in Nicht-Design-Rollen erwartet wird, dass sie über umfassende Designkenntnisse verfügen

Canva, die weltweit einzige All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation, hat heute The Visual Economy Reportmit instruktiven Informationen von 1.600 globalen Wirtschaftsführern veröffentlicht. Der Bericht bietet den umfassendsten Überblick darüber, wie globale Wirtschaftsführer die Prinzipien der visuellen Kommunikation intern und extern handhaben, um effizientere Teams zu führen, ein stärkeres Publikumsengagement aufzubauen und höhere wirtschaftliche Erträge durch ihr Unternehmen zu erzielen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005428/de/

Canva's Visual Economy Report: How communicating visually is fueling new opportunities for business (Graphic: Business Wire)

Zu den wichtigsten Erkenntnissen in The Visual Economy Report gehören:

Visuelle Kommunikation verbessert die Effizienz und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Nahezu alle Führungskräfte sind sich einig, dass visuelle Kommunikationsmethoden die Effizienz steigern (90 %), die Zusammenarbeit verbessern (89 %) und mehr Autorität vermitteln (85 %) als andere Kommunikationsmethoden. Die Mehrheit (89 %) stimmt auch zu, dass visuelle Kommunikationsmittel zu höheren geschäftlichen Erträgen führen.





Tatsächlich glaubt die Mehrheit der globalen Unternehmensleiter (89 %), dass visuelle Kommunikation einen positiven Einfluss auf die Verbindung der Mitglieder entfernter und hybrider Teams hatte. Achtundachzig Prozent sagen auch, dass visuelle Kommunikationstools ihre Verkaufszyklen beschleunigt haben. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Unternehmensleiter (85 %) zustimmen, dass visuelle Inhalte in der Regel besser verdaulich sind, was die Reaktionsgeschwindigkeit der Interessenten erhöht und ihr Engagement während des gesamten Verkaufsprozesses aufrecht erhält.





Designkompetenz ist über berufliche Designer auch für die meisten anderen Fachleute zu einem kritischen Faktor geworden. Aus diesem Grund sagen mehr als die Hälfte der Führungskräfte (61 %), dass von Mitarbeitern in Nicht-Design-Rollen umfassende Designkenntnisse erwartet werden, wie z. B. die Fähigkeit, überzeugendes visuelles Material und ansprechende Präsentationen zu erstellen und zu bearbeiten und die Designs Anderer problemlos bearbeiten zu können. Infolgedessen bieten fast zwei Drittel (63 %) Schulungen für Personen an, die nicht auf Grafikdesign spezialisiert sind. Unternehmen brauchen bessere visuelle Inhalte. Unternehmen werden von Konsistenz-, Workflow- und Qualitätsproblemen mit ihren Designplattformen geplagt. Fast zwei Drittel der Führungskräfte (64 %) geben an, dass es ihrem Unternehmen an einer effizienten Softwareplattform für visuelles Design mangelt, und mehr als die Hälfte stimmt zu, dass ihre Inhalte weder ästhetisch ansprechend (53 %) noch konsistent (56 %) sind.





Unternehmen werden von Konsistenz-, Workflow- und Qualitätsproblemen mit ihren Designplattformen geplagt. Fast zwei Drittel der Führungskräfte (64 %) geben an, dass es ihrem Unternehmen an einer effizienten Softwareplattform für visuelles Design mangelt, und mehr als die Hälfte stimmt zu, dass ihre Inhalte weder ästhetisch ansprechend (53 %) noch konsistent (56 %) sind. Die Generation Z treibt das Design am Arbeitsplatz voran. Die Generation Z ist agiler und kreativer und setzt am Arbeitsplatz häufiger visuelle Kommunikationsmittel ein. Mehr als andere Generationen ist die Generation Z (93 %) der Meinung, dass visuelle Kommunikation hilfreich ist, um Ideen zu artikulieren.

Heutige Unternehmen operieren in einer neu entdeckten visuellen Wirtschaft, in der schrumpfende Aufmerksamkeitsspannen und eine Explosion digitaler Inhalte zu einer Nachfrage nach überzeugenden, teilbaren Bildern geführt haben. Mitarbeiter und Kunden erwarten heute, dass die Inhalte einer Marke genauso visuell und leicht verdaulich sind wie das, was sie auf diversen Social-Media-Plattformen sehen. Infolgedessen gibt es erhebliche Geschäftsmöglichkeiten für diejenigen, die dem Designen seine angemessene Priorität einräumen und allen Mitarbeitern ihrer Organisation diese Fähigkeit vermitteln, damit sie qualitativ hochwertige Inhalte in großen Mengen produzieren können.

"Während Wirtschaftsführer durch ihr wandelhaftes wirtschaftliches Umfeld navigieren, kann visuelle Kommunikation den Marken dabei helfen, voranzukommen. Von der Unterstützung bei der Gewinnung von Neukunden über die Gewinnung und Bindung von Talenten bis hin zu bahnbrechendem Marketing war visuelle Kommunikation noch nie so entscheidend für eine bessere Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität", sagte Zach Kitschke, CMO von Canva. "Heute kann es aussichtslos sein, die Aufmerksamkeit von irgendjemandem zu erregen, so dass ein großartiges Design von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen von Organisationen sein kann, sich in dieser neuen visuellen Ära abzuheben."

Den vollständigen "The Visual Economy Report 2023" von Canva finden Sie hier.

Methodik

Canva beauftragte Morning Consult mit der Befragung von 1.600 Führungskräften in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Personalwesen und Handel, die sich mit den Umsatzzielen von Unternehmen auskennen. Diese Gruppe hat Einfluss auf die Strategie zur Zielgruppenbindung ihrer Organisationen sowie die Art und Weise, wie interne Teams miteinander, mit anderen Teams und mit dem Unternehmen insgesamt kommunizieren. Konkret befragte Canva 850 Unternehmensleiter in den USA, 375 in Australien und 375 in Großbritannien.

Über Canva

Canva wurde 2013 eingeführt und ist eine kostenlose Online-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen auf der ganzen Welt die Fähigkeit zum Designen zu vermitteln. Mit einer einfachen Benutzeroberfläche zum Ziehen und Ablegen sowie einer großen Auswahl an Vorlagen, die von Präsentationen, Dokumenten, Websites, Social-Media-Grafiken, Postern und Kleidung bis hin zu Videos reichen. Darüber hinaus gibt es eine riesige Bibliothek für Schriftarten, Archivfotos, Illustrationen, Videomaterial und Audioclips. Das vereinfacht es, eine Idee aufzugreifen und etwas Schönes zu erschaffen.

