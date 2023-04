Langzeitfans des Kampfspiels können jetzt die reichhaltige Popularität der Serie mit einer Limited-Edition-Sammlung feiern

Higround, eine Peripheriegerätmarke mit Schwerpunkt auf grafischen Gaming-Tastaturen, und Street Fighter, die Kampfspiel-Franchise, die das Genre definierte, melden eine Zusammenarbeit zur Feier der Begeisterung und Langlebigkeit der Communitys im Umfeld von Kampfspielen. Die Sammlung kann auf der Website von Higround ab dem 19. April, 12 Uhr PT, vorbestellt werden.

The Akuma Blue Gi Summit 65 features ninja-print lettering and is available worldwide. (Photo: Business Wire)

Die Sammlung ist die erste international verfügbare Ausgabe von Higround und die Produkte sind in Europa und Japan sowie den USA verkäuflich. Eine rote Ausgabe von Akuma Summit 65 erscheint ausschließlich in Japan.

Die Sammlung enthält wiederum neue Iterationen beliebter Higround-Produkte mit zwei neuen Designs von Basecamp 65 und zwei neuen Iterationen des stark nachgefragten Summit 65 eine davon weltweit erhältlich, die andere ausschließlich in Japan. Alle Teile der Sammlung von den Tastenkappen und Mousepads bis hin zu Jellybag und Kleidungsstücken enthalten Artwork aus dem beliebten Spiel Street Fighter II und verkörpern das Thema und das Wesen von Street Fighter-Spielen, die mehr als drei Jahrzehnte der Kampfspielgeschichte umspannen.

Das Spiel Street Fighter x Higround Summit 65 ist mit seinen eigenen Tastenkappen das Flaggschiffprodukt von Higround. Jede bisherige Ausgabe von Summit 65 war innerhalb weniger Minuten ausverkauft, und die neueste Version spiegelt verbesserte Iterationen ihrer Vorgänger wider. Die Tastatur bietet einen vollständigen CNC-Aluminiumrahmen, ein dichtungsmontiertes Design und stellt den weltweit ersten Grafikschalter ins Rampenlicht. Der Geo-Switch von Higround ist ein lineares, vorgeschmiertes Modell, rundum mit der ikonischen Topografie von Higround versehen.

Diese Kooperation ist ein Tribut an die Fans von Street Fighter, deren Leidenschaft für modernste Spiele und Steuerelemente der Begeisterung und Treue von Tastatur-Enthusiasten nicht unähnlich ist.

"Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit CAPCOM bei der Entwicklung dieser Serie von erstklassigen Street Fighter-Keyboards, die dem Eckstein der Spielkultur Ehre erweisen", so Albert Jin, Senior Director of Product bei Higround. "Als Fan der Franchise bin ich der Auffassung, dass Street Fighter die Begeisterung für Retro-Arkadenspiele wieder aufleben lässt, wo man sich mit Freunden im Wettkampf messen und das Siegesgefühl auskosten konnte."

Die Sammlung Street Fighter x Higround kann in der Woche vom 19. bis 24. April ab 12 Uhr PT, 21 Uhr CET und (20. bis 25. April) 4 Uhr JST vorbestellt werden. Für weitere Informationen und zum Kaufen des Produkts besuchen Sie bitte Higround.

ÜBER HIGROUND

Higround ist eine Marke von Lifestyle- und Computerperipheriegeräten, die eine gehobene Gaming-Kultur zum Ausdruck bringen wollen. Higround wurde von Rustin Sotoodeh und Kha Lu gegründet und entwickelt hochwertige Peripheriegeräte mit einem einzigartigen Design, das auf die übergreifenden Kulturen von Mode, Spiele und Technologie zurückblickt. Jede Kapsel bietet eine einzigartige Sammlung von Artikeln, die Persönlichkeit in den Computer-Setup bringen und dafür bekannt sind, dass sie innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Die Marke ist weithin für Kooperationen mit renommierten Marken wie Attack on Titan, SEGA und Beats by Dre bekannt. Im Jahr 2021 wurde die Marke von dem eSport-Riesen 100 Thieves übernommen.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Verleger und Vertrieb von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, handgehaltene und kabellose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat bereits Hunderte von Spielen geschaffen, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio und sein Hauptsitz befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom und seine Produkte erhalten Sie unter www.capcom.com oder news.capcomusa.com/.

Capcom und das Capcom-Logo sind eingetragene Marken von Capcom Co., Ltd. in den USA und anderen Ländern. Ace Attorney, Devil May Cry, Mega Man, Monster Hunter, Resident Evil und Street Fighter sind Marken und/oder eingetragene Marken von Capcom Co., Ltd. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Contacts:

Kelly Kim: kkim@higround.co