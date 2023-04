Autel Energy, ein führender Entwickler von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge, gibt den Start seiner 12-monatigen Europa-Roadshow bekannt. Das Unternehmen wird seine Produkte und Lösungen potenziellen Kunden in ganz Europa mit zwei speziell angefertigten Fahrzeugen vorstellen: dem Infowheels Crafter und dem Branding Egg Steamer.

The Custom-built Vehicles for the Road Show (Photo: Business Wire)

Auf den Fahrzeugen wird Autel seine innovativen EV-Ladelösungen für private und gewerbliche Anwendungsszenarien präsentieren. Der MaxiCharger AC Compact und der MaxiCharger AC Elite sind auf Privathaushalte ausgelegt, während der MaxiCharger AC Ultra und der MaxiCharger DC Compact für kommerzielle Ladeszenarien ideal sind. Darüber hinaus werden neue Produkte vorgestellt.

Nachdem die Promotion-Tour im März in Großbritannien und den Niederlanden abgeschlossen wurde, startet die Roadshow im April im IMREDD (9 rue Julien Lauprêtre, 06200 Nizza, Frankreich) und führt anschließend nach Italien, in die nordischen Länder und dann nach Deutschland und Spanien.

Die Roadshow soll die EV-Ladeprodukte von Autel Energy präsentieren und potenziellen Kunden zeigen, wie sie von diesen Produkten profitieren können. Zudem bietet die Roadshow den Kunden die Möglichkeit, die Produkte auszuprobieren und Fragen an die Mitarbeiter von Autel zu richten.

Als Teil seines Engagements für die Förderung nachhaltiger Mobilität folgt Autel Energy den aktuellen Trends in der E-Mobilitätsbranche, indem es an den einschlägigen Fachmessen teilnimmt. Neben der Drive to Zero, die Anfang April in Paris zu Ende ging, wird Autel Energy auch auf der Hannover Messe vom 17. bis 19. April und auf der Fully Charged LIVE UK South vom 28. bis 30. April vertreten sein.

"Wir freuen uns auf den Start unserer europäischen Roadshow, um potenziellen Kunden in ganz Europa unsere innovativen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge vorzustellen", berichtet Ting Cai, CEO bei Autel Europe. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte dazu beitragen können, den Übergang in eine Zukunft der sauberen Energie zu beschleunigen, und können es kaum erwarten, unseren Kunden zu zeigen, wie wir sie mit unseren Lösungen unterstützen können."

Autel Energy lädt alle dazu ein, an der Roadshow teilzunehmen und mehr über die Produkte von Autel zu erfahren. Das Unternehmen widmet sich dem Ziel, die Verfügbarkeit von Autel-Ladeprodukten für Elektrofahrzeuge in ganz Europa und darüber hinaus zu erhöhen und weltweit eine nachhaltige Mobilität zu fördern.

