92 Sendestationen in der Masjid Al Haram (der Heiligen Moschee) installiert, die mit den modernsten digitalen Technologien ausgestattet sind

Die Initiative trägt dazu bei, die Position des Königreichs als führende digitale Drehscheibe in der MENA-Region zu stärken

Der stc Group ist es gelungen, einen Beitrag zum Stiftungsfonds von König Abdulaziz zu leisten, indem sie Mekka über ihre In-Building-Lösung (IBS) mit der breitesten Netzabdeckung versorgt. Über ihre erstklassigen Dienstleistungen und fortschrittlichen digitalen Lösungen hat die Gruppe Pilgern, die in Mekka religiöse Rituale vollziehen, eine nahtlose, schnelle und ununterbrochene Verbindung ermöglicht. Dies steht im Einklang mit den ständigen Bemühungen des Königreichs, den Pilgern die besten und neuesten digitalen Dienste für eine sichere und bereichernde Erfahrung zu stellen.

stc King Endowment project (Photo: AETOSWire)

Im Zuge ihrer Bemühungen, die Konnektivität im Königreich zu stärken, stellte die stc Group der King Abdulaziz Stiftung sieben Kommunikationstürme zur Verfügung, die eine Fläche von 1,5 Millionen Quadratmetern abdecken eine der größten Abdeckungsflächen in Saudi-Arabien, mehr als 18.600 Antennen, mehr als 800 kleine Picozellen zur Abdeckung nahe gelegener Frequenzen und 92 Sendestationen mit 4 LTE-Netzbetreibern. Die Installation dieser Technologien und Infrastrukturen stellt eine umfassende Netzwerkabdeckung innerhalb des Stiftungsgebäudes sicher, um eine hohe Leistung des Netzwerks sicherzustellen.

Die Gruppe installierte auch das erste digital verteilte CDD-Antennensystem im Nahen Osten, um die Implementierung des Netzdienstes der fünften Generation in den kommenden Monaten vorzubereiten. Sie wird auch einen Stiftungsfonds einrichten, um eine nachhaltige digitale Infrastruktur zu etablieren und die Entwicklung digitaler Produkte und Lösungen in Saudi-Arabien zu fördern, um die Position des Landes als digitale Drehscheibe in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas zu stärken.

Diese Initiative steht im Einklang mit der Entschlossenheit der stc Group, eine zunehmend vernetzte Welt zu errichten und gleichzeitig das Leben der Menschen und Gemeinschaften zu bereichern, indem sie fortschrittliche und zuverlässige Kommunikationsdienste von Weltklasse zur Verfügung stellt.

Die stc Group stellt weiterhin die digitale Bereitschaft der Heiligen Moschee und der umliegenden Gebiete sicher, um Millionen von Umrah-Teilnehmern und Besuchern während der Umrah-Saison zu bedienen.

