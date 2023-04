NIEDER-OLM (dpa-AFX) - Der Fruchtsafthersteller Eckes-Granini legt an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Vorstandschef Tim Berger will bei dem Treffen in Nieder-Olm auch berichten, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine für die Getränkebranche wegen des spürbaren Anstiegs der Transport-, Logistik- und Energiekosten hat. Im Jahr 2021 hatte Eckes-Granini bei Umsatz und Ergebnis Rückgänge verbucht. Für 2022 stellte Vorstandschef Tim Berger wieder Wachstum in Aussicht./glb/DP/jha